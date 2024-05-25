Україна

Завершився один із поєдинків 30 туру чемпіонату України.

У рамках тридцятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 харківський Металіст 1925 приймав рівненський Верес на Арені Лівий Берег у Києві.

Колектив Олега Шандрука вийшов вперед у першій половині поєдинку завдяки голу Дахновського. У другому таймі Гайдучик подвоїв перевагу гостей. Пізніше Юрченко реалізував пенальті, скоротивши відставання господарів поля, але відігратися харків'яни так і не зуміли, зазнавши поразки. Металіст 1925 вилетів до Першої ліги напряму, тоді як Верес боротиметься за виживання в плей-оф.

Металіст 1925 — Верес 1:2

Голи: Юрченко, 73 (пен.) — Дахновський, 33, Гайдучик, 62

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Обіная (Курило, 64), Фарина, Капінус — Моура, Юрченко (Бичек, 90), Габелок, Гармаш (Вачіберадзе, 46) — Юсов (Борячук, 46), Сидоров (Русин, 90)

Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян — Кучеров (Курко, 90+2), Кухарук (Банада, 90+2) — Дахновський (Шестаков, 86), Яго (Шарай, 80), Шастал — Гайдучик (Мрвальєвич, 80)

Попередження: Обіная, Вачіберадзе, Фарина — Кухарук, Когут