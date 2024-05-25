Україна

Гравці Динамо і Шахтаря відзначилися сімома гольовими передачами.

Центральний нападник Динамо Владислав Ванат і правий вінгер Шахтаря Олександр Зубков протягом сезону-2023/24 української Прем'єр-ліги записали на свої рахунки по сім асистів.

Таким чином, виконавці поділили перше місце списку найкращих асистентів турніру. Лівий вінгер Динамо Назар Волошин, центральний нападник Шахтаря Лассіна Траоре і правий вінгер Руху Ілля Квасниця відзначилися шістьма гольовими передачами.

Нагадаємо, що Владислав Ванат також став найкращим бомбардиром УПЛ-2023/24. На його рахунку 14 голів.

Кияни фінішували в турнірній таблиці чемпіонату України другими, тоді як донеччани її очолили.