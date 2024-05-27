Україна

Форвард Колосу прокоментував перемогу над Зорею.

Ковалівський Колос у заключному турі сезону української Прем’єр-ліги обіграв луганську Зорю у виїзному поєдинку.

Після завершення гри нападник "чорно-білих" Дієго Каріока прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важкий сезон у нас вийшов. Тепер ми матимемо час для перезавантаження, щоб зробити висновки, спокійно проаналізувати ситуацію та зрозуміти, що нам потрібно зробити, щоб піднятися на ті позиції, на яких ми повинні бути.

У нас була складна ситуація, коли відбувалась зміна тренера, і це було випробування і для футболістів, і для тренерського штабу, і для персоналу клубу. Ця перемога в останньому матчі сезону продемонструвала, що ми можемо робити більше. Це дуже добре для Колоса, для команди і для всього клубу.

Так, я розумію, що наше підсумкове місце — не те, на що сподівались фанати. Ми повинні перевести подих, підготуватись і в наступному сезоні повернутись ще сильнішими, ніж були. Це час для перезавантаження. Наступний сезон повинен бути кращим за нинішній", — заявив бразильський виконавець.

Ковалівський Колос завершив сезон на 12 сходинці турнірної таблиці.