Україна

Усі кошти від продажу квитків, а саме — 1 400 000 грн, УАФ передала на реабілітацію військових.

Українська асоціація футболу відзвітувала на своєму офіційному сайті щодо проведення фінального матчу Кубка України-2023/24, в якому донецький Шахтар здобув перемогу над полтавською Ворсклою та став володарем трофею.

Зазначається, що офіційний транслятор цього матчу, телеканал ICTV2, зібрав понад 500 тисяч глядачів. Трансляція на YouTube-каналах Факти ICTV та ICTV2 зібрала ще понад 216 тис. переглядів. Таким чином, фінал Кубка України подивилися понад 700 тисяч вболівальників.

Окрім того, на стадіоні Авангард у Рівному кубковий фінал дивилося наживо понад 3500 уболівальників, а на продажу квитків вдалося зібрати 1 400 000 гривень. УАФ зазначає, що усі кошти були передані на реабілітацію українських військових, які постраждали від російської агресії.

"Усі кошти від продажу квитків, а саме — 1 400 000 грн, Українська асоціація футболу передає на реабілітацію військових. Команда УАФ активно допомагає реабілітаційним центрам України, а цього разу підтримає роботу національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY.

Асоціація разом із RECOVERY планує придбати комплекти з ерготерапевтичних м‘ячів Smart Ball та планшетів, що передадуть у дев’ять реабілітаційних центрів. Ці набори стануть важливим доповненням у зали ерготерапії та прискорять відновлення військових після поранень", — сказано на офіційному сайті Української асоціації футболу.