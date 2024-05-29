Очільник харківського клубу розповів про долю колективу після вильоту з УПЛ.
Володимир Носов, фото ФК Металіст 1925
29 травня 2024, 08:20
Харківський Металіст 1925 за підсумками чергового сезону української Прем’єр-ліги посів останню сходинку, тому наступну кампанію розпочне вже в Першій лізі.
Президент "жовто-синіх" Володимир Носов після прикрого вильоту з "елітного" дивізіону виступив із заявою щодо подальшої долі колективу.
"Зараз ми з вами переживаємо складний, але водночас дуже важливий момент в історії Металіста 1925. На жаль, результати сезону змусили нас покинути УПЛ і перейти до Першої ліги.
Цей результат нас не задовольняє, але є цілком об’єктивним і зрозумілим, адже наша команда не встигла реалізувати всі задумані плани. Результат на полі відповідає нашій поточній позиції.
У нас попереду багато роботи. Ми повинні проаналізувати помилки сезону та виправити недоліки. Хочу наголосити, що, як інвестор та президент, я продовжую підтримувати клуб.
Перехід у Першу лігу жодним чином не вплине на фінансування та підтримку. Навпаки, ми з командою зробимо все, аби харківський футбол продовжував розвиватись.
Нашим основним завданням на наступний сезон буде посилення і повернення до УПЛ. Ми плануємо покращити футбольну складову, додати професіоналізму, добудувати операційні процеси та оновити структуру, вирішити питання, пов’язані з інфраструктурою, щоб повернутись до Прем’єр-Ліги сильнішими, стійкішими і кращими.
Ми приділимо особливу увагу роботі з трансферами, підсиленню скаутингу та розвитку молодих талантів. У нас є цей рік, і ми маємо намір використати його максимально продуктивно.
Дякуємо всім за підтримку та віру в Металіст 1925, особливо нашим харківським вболівальникам! Ми впевнені, що разом із вами ми повернемося до Прем’єр-Ліги ще сильнішими!", — заявив український функціонер.
Нагадаємо, що харківський Металіст 1925 грав в УПЛ, починаючи від сезону-2021/22.