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Півзахисник Оболоні прокоментував підготовку до гри проти Лівого берега.

Київська Оболонь за підсумками основної частини сезону української Прем’єр-ліги посіла чотирнадцяту сходинку, тому братиме участь у перехідних матчах проти третьої за силою команди Першої ліги зразка цієї кампанії — Лівого берега.

Перед домашньою частиною дуелі півзахисник "пивоварів" Сергій Суханов розповів про настрій усередині колективу.

"Я думаю, що помилка арбітра на 6 хвилині матчу проти Олександрії з епізодом, коли м’яч влучив у руку гравця суперників, дуже вплинула на подальші події матчу. До 20 хвилини ми грали краще за суперників, але далі щось пішло не так.

Атмосфера стабільна, нам ніколи сумувати, попереду найважливіший етап сезону. У колективі усе добре, будемо налаштовуватись на Лівий Берег.

Суперники — хороша команда. У них є задача потрапити до УПЛ, але й перед нами стоїть задача зберегти свою прописку. Тому я очікую бойове двоматчеве протистояння. Треба перемагати та залишатись в УПЛ, шанси, на мою думку, рівні.

Перша частина сезону пройшла вдало, однак на весні щось зламалося у моїй грі, не вдалося ще забити м’ячі. Можливо, ще все зміниться.

За суперниками в останньому турі не слідкували — тренерський штаб заборонив користуватися телефонами. Ми налаштовувались суто на свою гру і думали про результат нашого матчу з Олександрією. Уже тільки після гри дізналися, що Кривбас обіграв Минай і ми матимемо ще свій шанс у плей-оф.

Чесно кажучи особливої різниці між Епіцентром та Лівим Берегом я не бачу. У команд Першої ліги на перше місце виходить бойовий футбол, там майже усі команди рівні. На мою думку, хто краще налаштується на цю двоматчеву дуель — той здобуде перемогу.

Звісно, я хочу залишитись в УПЛ. Нам треба до кінця боротися за Вищу лігу. Ми хочемо вийти переможцями та реабілітуватися перед нашими вболівальниками!", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Лівий берег відбудеться 29 травня, о 18:00.