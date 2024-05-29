Україна

Керманич Кривбасу підбив підсумки сезону в чемпіонаті України.

Після переможного поєдинку 30-го туру української Прем'єр-ліги над Минаєм (3:0) а новій трибуні стадіону Гірник у Кривому Розі відбулась урочиста церемонія нагородження криворізького Кривбасу, який став "бронзовим" призером сезону в чемпіонаті країни.

Головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб поділився враженнями від кампанії-2023/24 у виконанні його команди, підкресливши свої великі амбіції.

"Хочу привітати всіх з цим досягненням. Довгих 25 років Кривий Ріг був без медалей. І ось знову бронза. Але, чесно кажучи, ми з хлопцями хотіли зайняти місце ще вище. Будемо працювати, аби підняти цю планку у наступних сезонах.

Всіх з перемогою! Але наша найголовніше перемога ще попереду. Перемога України, перемога ЗСУ", — цитує слова Юрія Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Нагадаємо, що криворізький Кривбас на правах "бронзового" призера стартує у наступному розіграші Ліги Європи з третього кваліфікаційного раунду.