Football.ua представляє таблицю з переходами в українській Прем'єр-лізі під час літнього трансферного вікна 2024 року.
Олександр Піхальонок, фото Динамо
15 червня 2024, 22:00
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
бк — без клубу
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості України у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані в таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного
порталу transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
|Руслан Степанюк (н. Верес, ва)
Жирайр Маргарян (з. Урарту, по)
Арсеній Коркодим (в. Кремінь, по)
Станіслав Шарай (п. Вікторія, по)
Даниїл Хондак (з. Чернігів, по)
|Михайло Шестаков (н. ва)
Станіслав Шарай (п. ва)
Василь Курко (з. ва)
Євгеній Морозко (з. Полісся, по)
Денис Янаков (н. Полісся, по)
Дмитро Шастал (н. Полісся, по)
Денис Балан (з. ва)
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Прийшли
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Пішли
|Таулян Сефері (н. Баніяс, по)
Артем Кулаковський (п. Олександрія, по)
Данило Тузенко (п. Гірник-Спорт, по)
Еннур Тотре (п. Шкендія, по)
|Руслан Степанюк (н. Верес, ва)
Володимир Чеснаков (з. зк)
Тіагуїньйо (н. Гуарані-СК, по)
Віктор Корнієнко (з. Шахтар, по)
Тьягу Сантана (з. Метрополітано, по)
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Прийшли
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Пішли
|Олександр Піхальонок (п. Дніпро-1, 2,5 млн €)
Максим Брагару (з. Чорноморець, 0,1 млн €)
Вікентій Волошин (п. Зоря, по)
Решат Рамадані (п. Шкендія, по)
Джастін Лонвейк (п. Фортуна Сіттард, по)
Ерік Рамірес (н. Атлетіко Насьйонал, по)
Микола Михайленко (п. Олександрія, по)
Кахім Перріс (н. Сабах, по)
Георгій Цитаїшвілі (н. Динамо Батумі, по)
Віктор Блізніченко (н. Кривбас, по)
Сергій Булеца (п. Заглембє Любін, по)
Томаш Кендзьора (з. ПАОК, по)
Вітіньйо (н. РБ Брагантіно, по)
Микита Кравченко (з. Полісся, по)
Міккель Дуелунд (п. Орхус, по)
Олександр Яцик (п. Зоря, по)
Антон Боль (з. Зоря, по)
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Прийшли
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Пішли
|Домінго Бланко (н. Тіхуана, по)
Микита Кононов (з. ЮКСА, по)
|Олександр Піхальонок (п. Динамо, 2.5 млн €)
Олег Очеретько (п. Шахтар, по)
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Прийшли
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Пішли
|Джордан (з. Віла Нова, 0,4 млн €)
Ілля Гулько (п. Кудрівка-Нива, по)
|Ігор Снурніцин (з. ва)
Денис Нагнойний (п. ва)
Даниїл Алефіренко (н. ва)
Вікентій Волошин (п. Динамо, по)
Ігор Горбач (н. Динамо, по)
Коджо Азіангбе (п. Ан-Наср Дубай, по)
Джордан (з. Віла Нова, по)
Олександр Яцик (п. Динамо, по)
Антон Боль (з. Динамо, по)
Богдан Бутко (з. Чорноморець, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Олег Осипенко (п. Чернігів, по)
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Прийшли
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Пішли
|Дмитро Фастов (в. Металіст, по)
Денис Галенков (п. Агробізнес, по)
Пабло Альварес (п. Черно Море, ва)
|Джаред Хаса (н. ва)
Олександр Мизюк (з. Металіст, по)
Андрій Булеза (з. Шахтар, по)
Михайло Хромей (п. Шахтар, по)
Аріелсон (н. Крузейро, по)
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Прийшли
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Пішли
|Валерій Бондаренко (з. Шахтар, ва)
Кіріл Попов (н. Минай, по)
|Вадим Мілько (п. зк)
Валерій Бондаренко (з. Шахтар, по)
Андрій Тотовицький (п. Шахтар, по)
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Прийшли
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Пішли
|Владислав Семотюк (п. Минай, по)
Денис Устименко (н. Минай, по)
|В'ячеслав Рябов (з. зк)
Денис Шевченко (п. ва)
Натанаель Сентіні (з. Сьйон, по)
Конаду Ядом (з. Гартс оф Оук, по)
Віктор Блізніченко (н. Динамо, по)
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Прийшли
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Пішли
|Сергій Копил (п. Вікторія, по)
Денис Долінський (п. Вікторія, по)
Назарій Нич (н. Вікторія, по)
Ілля Путря (з. Чорноморець, ва)
|Максим Ковальов (з. ва)
Іван Тищенко (п. ва)
Олег Тарасенко (з. ва)
Олексій Хобленко (н. ва)
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Прийшли
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Пішли
|Андрій Андрейчук (н. Буковина, по)
Богдан Кобзар (н. Поділля, по)
Артур Авагімян (н. Чорноморець, по)
Єгор Гунічев (н. Минай, по)
Родіон Плакса (п. Маріуполь, по)
|Владислав Калітвінцев (п. ва)
Мадісон Хуліо (п. ва)
Де (н. Марієгамн, по)
Микола Михайленко (п. Динамо, по)
Артем Кулаковський (п. Ворскла, по)
Роман Савченко (з. Шахтар, по)
Кирило Сігєєв (п. Шахтар, по)
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Прийшли
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Пішли
|Олег Веремієнко (з. Поділля, по)
Володимир Рудюк (п. Прикарпаття, по)
Ельхаджі Папе Діав (з. Лаваль, по)
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Прийшли
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Пішли
|Євгеній Морозко (з. Верес, по)
Нікіта Петрук (п. Звягель, по)
Борел Томандзото (п. Звягель, по)
Денис Янаков (н. Верес, по)
Дмитро Шастал (н. Верес, по)
Мозес Жаржу (з. Звягель, по)
Чижиоке Аніагбосо (в. Звягель, по)
|Денис Бойко (в. ва)
Яссін Фортюне (н. Сьйон, по)
Іван Петряк (н. Шахтар, по)
Микита Кравченко (з. Динамо, по)
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Прийшли
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Пішли
|Артур Рудько (в. Шахтар, ва)
Богдан Бутко (з. Зоря, ва)
|Максим Брагару (з. Чорноморець, 0,1 млн €)
Зе Гомеш (н. ва)
Ілля Путря (з. ЛНЗ, ва)
Орест Кузик (п. ва)
Ілля Ухань (з. ва)
Олег Білик (в. ва)
Данило Голуб (н. ва)
Артур Авагімян (н. Чорноморець, по)
Самсон Ієде (н. Хорсенс, по)
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Прийшли
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Пішли
|Олександр Драмбаєв (з. Осієк, по)
Вітао (з. Інтернасьйонал, по)
Олег Очеретько (п. Дніпро-1, по)
Валерій Бондаренко (з. Колос, по)
Педріньйо (н. Атлетіко Мінейро, по)
Мар'ян Фарина (з. Металіст 1925, по)
Віктор Корнієнко (з. Ворскла, по)
Андрій Булеза (з. Карпати, по)
Іван Петряк (н. Полісся, по)
Вінісіус Тобіас (з. Реал Мадрид, по)
Деніл Кастілло (п. Партизан, по)
Марлон (з. Флуміненсе, по)
Андрій Тотовицький (п. Колос, по)
|Валерій Бондаренко (з. Колос, ва)
Вітао (з. Інтернасьйонал, ва)
Олексій Кащук (н. ва)
Дмитро Чигринський (з. зк)
Новатус Міроші (з. Зюлте-Варегем, по)
Артур Рудько (в. Чорноморець, ва)