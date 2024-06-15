Олександр Драмбаєв (з. Осієк, по)

Вітао (з. Інтернасьйонал, по)

Олег Очеретько (п. Дніпро-1, по)

Валерій Бондаренко (з. Колос, по)

Педріньйо (н. Атлетіко Мінейро, по)

Мар'ян Фарина (з. Металіст 1925, по)

Віктор Корнієнко (з. Ворскла, по)

Андрій Булеза (з. Карпати, по)

Іван Петряк (н. Полісся, по)

Вінісіус Тобіас (з. Реал Мадрид, по)

Деніл Кастілло (п. Партизан, по)

Марлон (з. Флуміненсе, по)

Андрій Тотовицький (п. Колос, по)

Валерій Бондаренко (з. Колос, ва)

Вітао (з. Інтернасьйонал, ва)

Олексій Кащук (н. ва)

Дмитро Чигринський (з. зк)

Новатус Міроші (з. Зюлте-Варегем, по)

Артур Рудько (в. Чорноморець, ва)