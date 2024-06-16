Україна

Житомиряни готують велике оновлення.

На початку минулого сезону української Прем’єр-ліги, який став дебютним у історії житомирського Полісся на такому рівні, "вовки" запустили на розробку нового логотипу клубу.

Ключовими сенсами, які потрібно відобразити у оновленому логотипі були: рік заснування клубу, образ вовка, зелено-жовті клубні кольори та мова логотипу — українська.

Разом із тим, із новими варіантами логотипу на голосування вболівальників був винесений і чинний логотип клубу.

У підсумку, результати голосування вказали менеджменту житомирян на необхідність змін, і сьогодні, 16 червня 2024 року, вони презентують уболівальникам свій новий логотип.

Онлайн-трансляція має розпочатись о 12:30.