Україна

Клуб продемонстрував одразу три нових комплекти.

У контексті підготовки до нового сезону київське Динамо в співробітництві з технічним спонсором New Balance презентувало домашній, виїзний та третій комплекти команди на сезон-2024/25.

"Динамо історично є носієм футбольного коду всієї України. Одне місто – одна країна!", — такою оголосили ідею оновлення в клубі.

Відзначимо, що в формі від New Balance Динамо грає вже сьомий сезон поспіль.

Домашня форма має біло-синій дизайн, збагачений традиційними українськими вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору.

Окрема увага — на виїзний комплект. Цього сезону Динамо відійшло від традиційного синьо-білого, і створили лімітований комплект виїзної форми в синьо-жовтих кольорах, який є даниною українського прапору.

Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендінгом золотого кольору.

Новий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми, виконаних в чорному, сірому та жовтому кольорах відповідно.