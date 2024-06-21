Україна

Форвард висловив думку стосовно виступів у команді.

Форвард Шахтаря Лассіна Траоре прокоментував свою гру.

"Як я завжди казав, рішення долучитися до Шахтаря було для мене гарним проєктом", — цитує форварда офіційний сайт клубу.

"Перехід з Аякса до Шахтаря – непоганий крок, який дозволив продовжувати тренуватися і грати в футбол, лишаючись на євроарені, як це було в Аяксі.

Також я травмувався ще до початку війни та мав неймовірну підтримку від команди, менеджменту, спортивного директора та президента, тому відчував, що повинен дати щось взамін.

Це для мене природно, мене так виховали батьки. Якщо тобі хтось допоміг, то і ти маєш надати допомогу в скрутний час. Ось чому я залишаюся тут. Пишаюся бути гравцем Шахтаря і завжди цим пишатимуся.

Гадаю, на 70 відсотків це моє рішення. Також я говорив з Дарійо Срною, з деякими гравцями – наприклад, зі Степаненком та Матвієнком. Я хотів зрозуміти ситуацію, адже мене не було на місці, а реальність дуже відрізняється від того, що показує телебачення.

Тому обговорили все з Дарійо та новим тренером, тоді це був Йовичевич, також з Віталієм. Вони дали мені впевненість, аби приїхати й побачити все на власні очі. У день свого приїзду я вирішив залишитися".

Цього сезону 23-річний гравець провів 20 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 7 асистів.