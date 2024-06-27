Україна

Гравець уже працює разом із командою Шовковського на тренуваннях.

Колумбійський захисник Браян Андрес Себальйос Хіменес пішов на підвищення взимку 2022 року, коли бразильська Форталеза помітила його за виступами в клубі Кіндіо на батьківщині.

Після цього 23-річний виконавець провів 47 матчів у складі "трикольорових", забивши при цьому один гол.

Однак останній рік для гравця промайнув у оренді в складі Хуніора з Барранкильї, у складі якого йому вдалось також відзначитись одного разу, але в 20 матчах.

У підсумку, Себальйос потрапив до поля зору київського Динамо, і після тривалого процесу перемовин сторони нарешті дійшли згоди щодо його трансферу.

Це буде так само оренда, але на пів року, після завершення якої "біло-сині" матимуть опцію повноцінного викупу гравця.

Як стало відомо Football.ua, колумбієць уже підписав контракт із Динамо й долучився до складу команди Олександра Шовковського в своєму першому тренуванні на новому місці.