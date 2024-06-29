Україна

Вихованець полтавського клубу поки що залишається в ньому.

Голкіпер Павло Ісенко оновив свою угоду з Ворсклою, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Раніше контракт із 20-річним українцем утрачав чинність наприкінці червня цього року. Тепер його розраховано до кінця наступного сезону.

"Полтава — моє рідне місто. Тут я народився і зростав професійно. Сьогодні справді щасливий, тим більше, так символічно, підписати новий контракт якраз у День міста. Знову і знову дякуємо нашим невтомним воїнам, які боронять кордони України. Лише завдяки їм ми тут і зараз. Давайте не будемо забувати про це, і, за можливості, допомагатимемо ЗСУ. Я вдячний кожному, хто підтримує команду, конструктивно критикує, терпляче чекає, і дає нам шанс виправитися, щоб стати краще. У новому сезоні буде більше яскравих емоцій наших уболівальників. Я в цьому впевнений", — підкреслив Ісенко.

У Ворсклі зазначили, що кілька клубів проявляли "неймовірно високий рівень зацікавленості" в послугах воротаря. Ісенка в Полтаві назвали одним із найобдарованіших вихованців.

Протягом минулої кампанії (2023/24) Павло взяв участь у 35 матчах Ворскли в усіх турнірах, пропустивши 51 гол і 9 разів зберігши свої ворота "сухими".