Трансфер у якості вільного агента.
Денис Нагнойний, фото ФК Зоря Луганськ
04 липня 2024, 13:52
Український атакувальний півзахисник Денис Нагнойний завершував здобуття футбольної освіти в лавах юнацької команди луганської Зорі, після чого розпочав виступи на рівні Прем’єр-ліги та єврокубків.
Однак після завершення минулого сезону 22-річний виконавець не став продовжувати контракт із клубом і вирішив на певний час понизити рівень виступів до Першої ліги.
Харківський Металіст 1925, який вилетів з "еліти" за підсумками минулого сезону, запропонував гравцю долучитись до свого оновленого проєкту в якості вільного агента.
Сторони підписали контракт строком до 2028 року.
У минулому сезоні Нагнойний провів 18 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.