Україна

Трансфер у якості вільного агента.

Український атакувальний півзахисник Денис Нагнойний завершував здобуття футбольної освіти в лавах юнацької команди луганської Зорі, після чого розпочав виступи на рівні Прем’єр-ліги та єврокубків.

Однак після завершення минулого сезону 22-річний виконавець не став продовжувати контракт із клубом і вирішив на певний час понизити рівень виступів до Першої ліги.

Харківський Металіст 1925, який вилетів з "еліти" за підсумками минулого сезону, запропонував гравцю долучитись до свого оновленого проєкту в якості вільного агента.

Сторони підписали контракт строком до 2028 року.

У минулому сезоні Нагнойний провів 18 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.