Відомий список із 22 гравців, які вирушать до Франції на дебютну для української футбольної команди літню Олімпіаду.
гравці збірної України, УАФ
12 липня 2024, 14:26
Олімпійська збірна України вперше в історії буде представлена на літніх Олімпійських іграх, які відбудуться цього місяця у Франції.
Тренерський штаб України U-23 на чолі з Русланом Ротанем визначився зі списком із 22 футболістів, які вирушать на дебютну для нашої футбольної команди Олімпіаду-2024.
Офіційна заявка "синьо-жовтих" виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що олімпійська збірна України потрапила до групи B, де зіграє з Іраком, Марокко та Аргентиною. Дві найкращі команди групи В за сіткою виходять на представників групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).
Календар України на ОІ-2024 у Франції:
24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)
27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)
30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)