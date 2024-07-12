Україна

Відомий список із 22 гравців, які вирушать до Франції на дебютну для української футбольної команди літню Олімпіаду.

Олімпійська збірна України вперше в історії буде представлена на літніх Олімпійських іграх, які відбудуться цього місяця у Франції.

Тренерський штаб України U-23 на чолі з Русланом Ротанем визначився зі списком із 22 футболістів, які вирушать на дебютну для нашої футбольної команди Олімпіаду-2024.

Офіційна заявка "синьо-жовтих" виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що олімпійська збірна України потрапила до групи B, де зіграє з Іраком, Марокко та Аргентиною. Дві найкращі команди групи В за сіткою виходять на представників групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)