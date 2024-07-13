Україна

Якщо у хлопця є хоча б половина таланту, який був у його батька, тоді цей трансфер можна впевнено вважати дуже перспективним.

Криворізький Кривбас продовжує працювати на трансферному ринку напередодні старту у кваліфікації Ліги Європи.

Криворіжці оформили перехід 21-річного бразильського півзахисника Маттео Аморозо вільним агентом. Контракт з гравцем підписано на чотири роки. Бразилець буде виступати за Кривбас під 27-м номером.

Аморозо є вихованцем італійського Удінезе. У складі "Фріульців" він виступав за команди U-17 та U-19. Також грав за молодіжну команду бразильського Інтернасьоналя. Останнім місцем роботи був Ітуано з бразильської Серії Б.

Зазначимо, що Маттео син відомого в минулому бразильського нападника Марсіо Аморозо, який за свою кар'єру пограв у складі італійських Парми та Мілану, а також дортмундській Боруссії.