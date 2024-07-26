Україна

У рамках плей-оф за право грати в УПЛ Лівий Берег прийме Металіст 1925.

Football.ua представляє прев'ю пiвфiналiв за право грати в УПЛ, якi відбудуться 26 липня.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — МЕТАЛIСТ 1925

П'ЯТНИЦЯ, 26 ЛИПНЯ, 15:30. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Насамперед, перед описом будь-яких справ у конкретній парі висловлю обурення справами в центрах прийняття рішень нашого футболу.

Ще кілька місяців тому стан справ у Дніпрі-1 УАФ вважала настільки хорошим, навіть безхмарним, що допустила клуб до єврокубків! Нагадаю, крок “не допустити до єврокубків” набагато менш революційний, ніж “зняти з внутрішніх турнірів”. Севілья 11 років тому вийшла до Ліги Європи (і виграла її) з дев'ятого місця у чемпіонаті – тому що Малага та Райо Вальєкано, які фінішували вище, не могли підтвердити свою фінансову спроможність та не були допущені до єврокубків. При цьому обидва клуби, як ви розумієте, живі й досі – просто мала місце відсутність деяких гарантій, і навіть цього вистачило, аби кілька команд замінити.

Виходить, що Дніпро-1 ще в травні-червні був бездоганний у всіх відносинах і не заслуговував, щоб його єврокубкове місце віддали Руху? А до середини липня все різко стало так погано, що його не допускають навіть до УПЛ, навіть у другу лігу? Це навіть не смішно. У результаті наша ліга на самому початку, “на березі” (не на Лiвому), вбиває одного з представників у єврокубках – при тому, що всі єврокубкові очки, звичайно, все одно ділитимуться на п'ять. Академія Пушкаша всього вдруге в історії пройшла будь-кого в єврокубках, вітаємо її з цим: без ретельної роботи всього українського футболу на цей результат це не сталося б.

А зняття Дніпра-1 призводить до міні-турніру за пару тижнів до старту сезону. Це рішення погане у всіх своїх проявах. По-перше, жодна з команд не знала і не могла припускати, що найважливіші матчі сезону зіграє на самому його початку. Реал і Манчестер Сіті не пройшли б цей плей-офф – вони люблять виходити на пік форми до екватора, до другої частини сезону. І з чотирьох учасників цього турніру ніхто, за великим рахунком, не повинен бути в ідеальній формі зараз.

А по-друге, команди навіть у суто кадровому плані виглядали б інакше, якби знали про подібні розклади. Може бути, Металіст 1925 посилився б краще, якби знав, що можна буде пробитися у вищу лігу не через 30, а через два матчі? Втім, харків'яни залишаються фаворитами як конкретного півфіналу, так і всього турніру.

Кравець, Є. Пасіч, Когут, Нагнойний, Чурко – це посилення, звичайно, не рівня першої ліги. Не кожен клуб УПЛ міг би зібрати в себе таку команду. Носов розвіяв найгірші сумніви: криптомагнат не те що не покинув команду після вильоту, а збільшив інвестиції. Будівництво бази в Києві краще за тисячу слів каже, що клуб не планує чекати швидкого завершення війни, а хоче жити сьогоднішнім днем. І, звичайно ж, усіх лідерів зберегли – за складом Металіст 1925 входить до першої десятки команд України.

Лівий Берег можуть урятувати два фактори. Перший – рідні стіни. “Арена Лівий берег” так прийшлася УПЛ до смаку, що минулого сезону тут “домашні” матчі хоч по разу встигла провести половина ліги: Зоря, Шахтар, Чорноморець, та й той же Металіст 1925. Але зараз справжній господар готовий прийняти на цьому полі гостей. А друга проблема – скажімо так, романтизм Скрипника. Фахівець так любить атакуючий футбол, цей ромб, що став мемом, що будь-який суперник може покарати його на контратаках.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лівий берег: Механів — Астахов, Якимiв, Самар, Сіднней — Співаков, Дедух, Банада — Синиця, Соколов — Сухоручко

Металiст 1925: Мозіль — Пасіч, Імереков, Кравець, Капінус — Юрченко, Чурко, Панченко, Гармаш, Моура — Борячук