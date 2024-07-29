Україна

Football.ua розповідає, де дивитися вирішальний матч за місце в УПЛ на сезон-2024/25.

У вівторок, 30 липня, відбудеться фінал міні-турніру за місце в УПЛ на сезон-2024/25, в якому зустрінуться Лівий берег та Минай.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному. Початок матчу – о 18:00 за Києвом.

Де дивитись матч Лівий берег — Минай?

У прямому ефірі матч покаже телеканал УПЛ ТБ, який є доступним на багатьох ОТТ-платформах. Перед матчем та після його фінального свистка буде студія з обговоренням усіх актуальних питань щодо фіналу міні-турніру за місце в УПЛ.

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Нагадаємо, у півфіналах міні-турніру Лівий берег у серії пенальті вибив Металіст 1925, а Минай був сильнішим за Епіцентр — також у серії одинадцятиметрових ударів.