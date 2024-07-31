Україна

Іменитий німецький фахівець отримав запрошення від УАФ, щоб поділитися своїм великим досвідом з нашими тренерами.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті анонсувала майбутній приїзд до України впливового фахівця Ральфа Рангніка, який зараз очолює збірну Австрії, працював в Манчестер Юнайтед та був важливою фігурою в побудові системи клубів Ред Булл.

Метою візиту стане семінар для українських тренерів, з якими Рангнік поділиться своїм 30-річнми досвідом в якості футбольного менеджера та функціонера.

"Професор сучасного європейського футболу, автор футбольних методологій, головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік приїде в Україну!

У пʼятницю, 2 серпня футбольний тренер Ральф Рангнік на запрошення Української асоціації футболу приїде в Київ поділитися своїм більш ніж 30-річним досвідом з українськими тренерами.



Відомий фахівець проведе теоретично-практичний семінар для представників тренерських штабів збірних України, професіональних клубів України та дитячих академій. Семінар складатиметься з двох частин: лекція та практичне заняття на стадіоні ім. Віктора Баннікова", — сказано в заяві на сайті УАФ.

Зазначається, що респідхід розпочнеться о 13:30. Початок тренування — о 14:00.