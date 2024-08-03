Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 серпня та розпочнеться о 18:00.

Кривбас та Чорноморець продовжать програму 1-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Авангард" у Рівному.

КРИВБАС — ЧОРНОМОРЕЦЬ СУБОТА, 3 СЕРПНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

У другому матчі дня зіграє один із нечисленних представників України у єврокубках. Тепер уже нечисленних: багато комах живуть довше, ніж наші клуби у міжнародних турнірах. Чемпіонат України на цю хвилину ще не стартував, а в нас уже мінус два: Полісся вилетіло від Олімпії, Дніпро-1, всупереч порадам Океану Ельзи, взагалі здався без бою. Залишилися лише два класичні гранди – і Кривбас, який у четвер грає з пльзеньською Вікторією.

У команди Вернидуба планується складний графік із самого початку сезону – але, чесно кажучи, матч першого туру до складнощів не відноситься. Справа в тому, що в першому турі довелося грати з Чорноморцем – і, скажімо так, лише ситуація з Дніпром-1 перевернула на себе всю увагу на тлі тієї катастрофи, яка зараз відбувається з однією з найвідоміших команд Прем'єр-ліги.

Прямо зараз у заявці першої команди на сезон у Чорноморця 8 (!!!) чоловік. Пішли всі, хто міг піти: якщо про перехід Брагару було відомо заздалегідь, а відхід лідерів – таких, як Штогрін, Путря, Кузик – можна було принаймні припускати, то прощання навіть із гравцями, які просто набули статусу вільних агентів, каже, що в команді все не просто погано, а дуже-дуже-дуже погано.

Гаразд, найпохмурішi думки розвіємо: Чорноморець, судячи з усього, житиме. Він орендував пару юніорів та найдосвідченішого Артура Рудько у Шахтаря, деякі гравці, які стали вільними агентами, ще можуть повернутися – померти одеському клубу не дадуть. Вісім людей – це без урахування молоді, яка в Одесі традиційно сильна. Але це буде функціонування на апараті штучного дихання: про створення будь-якого боєздатного колективу навіть не йдеться. Цікаво буде подивитись, яких 11 гравців підбере Бабич для сьогоднішньої гри – але будь-який із доступних варіантів Кривбас має переїхати, як на танку.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може зазнати 280-ї поразки в УПЛ. Програшна гостьова серія Чорноморця триває в УПЛ 4 гри, а безгольова виїзна — 360 хвилин. Чорноморець може зазнати 200-ї гостьової поразки в Чемпіонатах. Кривбас у поточному році на своєму полі більше одного голу за гру в УПЛ не пропускав. Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 13 ігор: 3 перемоги та 10 поразок. 280-й тренерський матч Юрія Вернидуба біля керма різних клубів УПЛ, в якому його підопічні можуть здобути 120-ту перемогу, в тому числі 30-ту — з Кривбасу. Повернення Олександра Бабича на тренерську лаву Чорноморця, з яким він проведе 40-й гостьовий матч в УПЛ. 25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас).

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