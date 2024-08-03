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Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 серпня та розпочнеться о 15:30.

Верес та Карпати розпочнуть програму української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Авангард" у Рівному.

ВЕРЕС — КАРПАТИ СУБОТА, 3 СЕРПНЯ, 15:30. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Черговий сезон візьме старт у Рівному. Незрозуміло, чи усвідомлений це вибір ліги або випадково так вийшло, але в будь-якому випадку – гарне місце для початку. Верес, по-перше, має можливість пускати на трибуни трохи вболівальників, а по-друге, працює над підтримкою команди – за візуальним та аудіо-перфомансом фанати “Арени Верес” минулого сезону були, напевно, найпомітнішими в УПЛ.

До команди, яка два попередні сезони завершувала у “стиках”, приїдуть у гості Карпати – команда, яка анонсувала тріумфальне повернення в УПЛ ще два роки тому, але яка дійшла лише зараз, сильно втративши статус.

Тут треба починати з того, що Карпати насамперед інтригували останньою справою Холмса Маркевича. Здавалося б, Мирон Богданович не для того перервав семирічну пенсію, щоби просто відпрацювати сезон у першій лізі. Карпати для нього – особливий клуб, він очолив його вже вп'яте у житті, і саме комплектування команди говорило про те, що львів'яни планують за прикладом Полісся одразу битися за високі місця.

Але романтичні плани розбилися про дійсність. Карпати та Маркевич офіційно оголосили про розставання за взаємною згодою сторін – і це той рідкісний випадок, коли сухе чиновницьке формулювання реально передає суть. Маркевич зміг дати Карпатам лише дуже сіру гру, яку не знав, як розфарбувати без легіонерів за мільйони – а клуб не зміг класно (хоча б на рівні Полісся рік тому) посилитися навіть після виходу до УПЛ. Боротися за 12 місце в УПЛ самому Маркевичу нецікаво, в цьому немає жодних сумнівів.

Добре, у результаті Карпати все одно почуваються впевненіше за 99% українських команд. З Дніпра-1 взяли чи не найкращих (Мірошниченко, Адамюк, Кінарейкін), інші проблемні клуби теж “почистили” (Кузик, Кемкін), та й без легіонерів не обійшлося. У Карпат все так добре, що Лупашко погодився піти з Інгульця, який він вивів до УПЛ. Команда, яка вийде на поле “Арени Верес” у біло-зеленому, за складом буде точно сильнішою за господарів – питання у тому, як швидко гравці звикли до вимог тренера та один до одного, чи встигли вони стати справжньою командою, готовою переграти господарів.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Карпати, які були створені у 2020 році, дебютують в УПЛ. Карпати стають 49-м клубом за всю історію Чемпіонатів України. Безпрограшна домашня серія Вересу в УПЛ триває 4 гри: по 2 перемоги та нічиї. Пропускна серія Вересу в УПЛ триває 8 ігор — 13 голів. Дебютує в статусі головного тренер клубу УПЛ Владислав Лупашко, який свого часу в статусі гравця в складі Борисфена, донецького Металурга, Львова, Оболоні, Маріуполя, Зірки та Інгульця провів в УПЛ 104 гри (2 голи). Владислав Лупашко стане 300-м головним тренером в УПЛ за всю історію Чемпіонатів України. Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні. Новачок Вереса Андрій Кожухар у минулому сезоні виступав саме за Карпати.

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