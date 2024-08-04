Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 серпня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між черкаським ЛНЗ та Лiвим берегом, яке пройде на стадіоні "Черкаси-Арена".

ЛНЗ — Лiвий берег

Недiля, 4 липня, 13:00. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

У п'ятницю Металіст 1925, у вівторок Минай, а в неділю ЛНЗ? Більше схоже на якийсь плей-офф першої ліги, але це рух Лівого берега двома різними турнірами. Київська команда з боями через серію пенальті пробилася до вищої ліги, щоб уже через чотири дні в ній дебютувати.

І перший суперник, прямо скажемо, не викликає трепету свого імені навіть у команди першої ліги. З ЛНЗ “лівобережці” грали востаннє рік тому – ще в першій лізі. І команда Лебединського насіннєвого заводу чудово провела дебютний сезон на новому рівні, після чого... поміняла головного тренера. Олег Дулуб просто чудово відпрацював сезон, який, нагадаю, навіть починав не від самого початку, без передсезоння: Ковпака поміняли на нього після чотирьох матчів.

Що ж, робота у вищій лізі для Дулуба легко прийшла і легко пішла. Він спеціаліст досвідчений і не пропаде: у тій же Прем'єр-лізі рано чи пізно знайдеться клуб, який запропонує йому роботу. А в Черкасах замість Дулуба буде Андрес Карраско – дуже незвичайний фахівець.

Він із Іспанії, але в Україну приїхав не вперше. У 2018-19 рр. Карраско працював з командою Шахтаря U-19, а загалом різним юніорам він присвятив величезну частину життя. Захоплює розкид: від Барселони до тбіліського Динамо та Кувейту – ну і “просто” асистентом в Австралії (!) та Туреччині він теж працював. Напевно, лише такий футбольний пілігрим і міг у наш час приїхати працювати до Черкас без підозр у аферизмі.

Карраско потрібний, щоб і в ЛНЗ було більше нових молодих імен: кому, як не аграріям, розуміти важливість зростання талантів. Це чудово, але це справжня протилежність з тим, що будував Дулуб – він віддавав м'яч супернику без найменшої рефлексії. І це при тому, що Лівий берег точно встане в оборону: він, по-перше, просто не встиг відновитися після плей-офф, а по-друге, у першій грі на новому рівні буде згоден на нічию.

Подивимося, що вигадає новий тренер ЛНЗ проти насиченої оборони.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Лівий Берег, який був створений у 2017 році, дебютує в УПЛ. Лівий Берег стає 50-м клубом за всю історію Чемпіонатів України. Переможна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 3 матчі. Безнічийна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 7 ігор: 5 перемог та 2 поразки. Дебютує в статусі головного тренер клубу УПЛ Віталій Первак, який свого часу в статусі гравця в складі тернопільської Ниви, Прикарпаття та Олександрії провів в УПЛ 131 гру (4 голи). Дебютує в статусі головного тренер клубу УПЛ іспанець Андрес Карраско, який свого часу в Чемпіонатах України U-19 очолював Шахтар в 40 іграх. ЛНЗ в УПЛ вдома набрало менше очок (18), ніж в гостях (23).

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