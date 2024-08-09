Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 9 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Лiвим берегом та Ворсклою, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ВОРСКЛА

П'ЯТНИЦЯ, 9 СЕРПНЯ, 15:30. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Дуже відповідальний матч для Ворскли – і, зокрема, для її тренера.

Після призначення виконувачем обов'язків головного тренера Сергій Долганський провів 14 матчів чемпіонату. Виграв лише три з них, та й нічию здобув лише одну. А так, темп у Ворскли один із найгірших у чемпіонаті – і, відповідно, один із найгірших за 20 з лишком років виступів клубу у вищій лізі.

Півфінал Кубка, один-єдиний вдалий матч, збільшив кредит довіри Долганському. Але нічия довіра не нескінченна – тим більше коли ми говоримо про матч, який ні до чого серйозного не призвів. Та перемога над Поліссям вивела у фінал Кубка, але ні трофея, ні єврокубків не принесла – і в Полтаві залишилася лише глибоко кризова команда з тренером-початківцем.

0:5 із Шахтарем у першому турі – це катастрофа. “Гірники” не просто перемогли, а ще й повеселилися, пограли в жогу боніту – настільки безпорадним був їхній суперник. Можна було б списати все на виняткову силу суперника, але, чесно кажучи, такі гравці, як Нестеренко та Кане, лише на просторі й корисні.

Й тому в контратаках Ворсклі проявити себе чи не простіше, ніж у ситуації, коли суперник зустрічатиме кожну атаку вдесятьох. А можна не сумніватися, що Лівий берег гратиме саме так: це суперзакрита команда, яка й у першій лізі, виходячи проти гідних суперників, грала від оборони. Немає сумнівів, що Ворскла отримає м'яч – але що вона придумає, велика інтрига. Долганському пора вже перемагати, інакше будь-які апеляції до проблем із пiдсиленням перестануть щось значити.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Лівий Берег проведе 1-й домашній матч в УПЛ. Ворскла на полях суперників не перемагає в УПЛ впродовж 5-ти ігор: нічия та 4 поразки. У попередніх 3-х гостьових матчах УПЛ біло-зелені очок не набирали. Безнічийний серіал полтавчан в УПЛ триває 8 ігор: перемога та 7 поразок. Безгольова серія Ворскли в УПЛ продовжується 210 хвилин. 100-й матч в УПЛ може провести Артем Челядін, Андрій Бацула (обидва — Ворскла). Новачок Лівого Берега Тарас Галас у минулому сезоні виступав саме за Ворсклу.

ПОТОЧНА ФОРМА: