Україна

Якісне підсилення для луганського колективу.

Закарпатський Минай за підсумками минулого сезону не зміг урятуватись від прямого вильоту з української Прем’єр-ліги, а потім програв "фінал чотирьох" за право посісти місце дніпровського Дніпра-1 у "елітному" дивізіоні незадовго до початку нового розіграшу.

Таким чином у клубі знову розпочались усі ті процеси, що мають супроводжувати пониження в класі, і, зокрема, відхід провідних виконавців.

Таких, як, наприклад, нападник Владислав Вакула, який відсьогодні є гравцем луганської Зорі.

25-річний виконавець відомий своїми виступами за юнацькі збірні до 19 та до 20 років, а також молодіжну збірну України.

На його рахунку досвід гри за Сталь Кам’янське, донецький Шахтар, полтавську Ворсклу, одеський Чорноморець та Маріуполь.

За Минай Владислав провів 17 матчів, забив два голи та віддав чотири гольові передачі.