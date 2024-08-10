Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня другого туру чемпіонату України, якi відбудуться 10 серпня.

СУБОТА, 10 СЕРПНЯ, 15:30. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Суботня програма УПЛ відкриється грою на рідкість титулованих та відомих команд. Мало в нинішньому чемпіонаті дуелей, в якому обидва учасники брали трофеї ще за радянських часів! От тільки зараз і Чорноморець, і Зоря вирішують неамбіційні завдання: вижити, не вилетіти – головне і, боюся, єдине завдання.

Ближче до вильоту зараз, звісно, ​​знаходиться одеська команда. Склад у 17 осіб – екстремально мало для сезону. Когось, звичайно, ще до вересня привезуть, але це саме “когось”. Чорноморець залишив Роман Григорчук, залишають усі гравці, які мали хоч якісь пропозиції – і, зважаючи на все, грати сезон одесити будуть молоддю та відвертими аутсайдерами.

При цьому такий Чорноморець дуже гідно провів і міг звести внічию виїзний матч із Кривбасом – який, на секундочку, бронзовий призер, що діє, та й цього сезону явно боротиметься за високі місця. Бабiч, який замінив Григорчука, тому і затребуваний в УПЛ, що може за тиждень зліпити команду, яка готова тримати мінімальний рівень. А ще він любить інтегрувати у дорослий футбол молодь – і, гадаю, Шахтар відправив до Одеси молодих захисників Удода та Савченка саме тому.

Команда у Зорі все одно сильніша. Герреро, Яцик, Антюх мають створювати на тлі такої недосвідченої оборони моменти на голому класі – для Рудька очікується дуже складний матч. А ще цікаво буде подивитися на Вакулу: луганчани тільки-но підписали вінгера, і далеко не факт, що він дебютує вже сьогодні, але на сольні проходи Владислава завжди хочеться дивитися. При всьому цьому – Зоря ледве обіграла в першому турі Інгулець, так що легкої прогулянки у неї точно не буде.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може на своєму полі 100-й раз зіграти внічию в УПЛ. Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 14 ігор: 3 перемоги та 11 поразок. Програшна серія Чорноморця триває в Чемпіонатах 3 гри, а безгольова — 302 хвилини. Гольова гостьова серія Зорі в УПЛ триває 5 ігор — 6 голів. Підопічні Юрія Коваля з різних клубів можуть зазнати 50-ї поразки в УПЛ. Чорноморець при Олександру Бабичу може зазнати 40-ї поразки в УПЛ. 50-й матч в УПЛ може провести Беніто (Зоря). 15-й гол в УПЛ може забити Едуардо Герреро (Зоря). Новачок Чорноморця Богдан Бутко у минулому сезоні виступав саме за Зорю.

Орієнтовні склади Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Єрмаков — Шпорн, Арсич, Васильєв — Янаков, Хобленко, Попов

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Ескінья, Вантух — Кирюханцев, Башич, Дришлюк, Яцик — Герреро, Антюх

прогноз 1:2

КОЛОС — IНГУЛЕЦЬ

СУБОТА, 10 СЕРПНЯ, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

А закінчиться суботня програма УПЛ сільським дербі. Точні дані навести, звичайно, не можна, особливо коли стільки жителів сіл перебувають у ЗСУ – але приблизне населення Ковалівки та Петрового становить 1600 та 7100 мешканців відповідно. Один сектор “Олімпійського” – і команди із таких регіонів в УПЛ! І, головне, все логiчно. У нас аграрний футбол, і впевненості у завтрашньому дні у Колоса з Інгульцем точно більше, ніж у тих же Зорі та Чорноморця, з усіма їхніми регаліями та здобутками.

Цікаво, яку схему обере Поздєєв на цю гру. Паулаускас та Безбородько, які конкурують за роль “дев'ятки”, однаково не вписуються у швидку модель гри, яку намагається прищепити Колосу новий тренер. Особливо жаль Паулаускаса: форвард збірної Литви приїхав для силового футболу, а після зміни футболу виглядає зайвим.

Інгулець Кобіна, можна не сумніватися, піде в оборону всією командою і буде згоден на нічию. І для того, щоб зламати цю стіну, потрібна максимально різноманітна гра в атаці – тобто те, чого Колосу не вистачає вже котрий рік. Можливо, свій шанс на завершення отримає Антон Салабай? Чи, може, Поздєєв вирішить зіграти зовсім без форварда з додатковим півзахисником? Тренер тільки починає свій самостійний шлях і за його ходами спостерігати цікаво.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

140-й матч Колоса в УПЛ. Колос може зазнати 60-х поразки в Чемпіонатах, в тому числі 30-ї на своєму полі. Клубний рекордний домашній безвиграшний серіал ковалівської команди триває в УПЛ 7 матчів: 3 нічиї та 4 поразки. Безнічийна гостьова серія Інгульця в Чемпіонатах триває 5 ігор: перемога та 4 поразки. 20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос). Колос при Олександру Поздєєву домашніх очок в УПЛ ще не набирав — 2 поразки. Підопічні Василя Кобіна з різних клубів можуть зазнати 10-ї гостьової поразки в УПЛ.