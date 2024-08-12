Україна
12 серпня 2024, 17:27
Олександрія впевнено розібралась із ЛНЗ
Команда Руслана Ротаня показала справжній "іспанський" стиль в двобої проти колективу Андреса Карраско.
ЛНЗ — Олександрія, фото УПЛ
12 серпня 2024, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Олександрія 0:2
Голи: Ковалець, 58, Безерра, 73
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч (Наумець, 81) — Яшарі, Бар, Тілль — Олійник (Муравський, 81), Ассінор, Ейнел (Молло, 64).
Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 65), Копина (Смирний, 65), Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 76), Калюжний, Шостак — Беззера (Авагімян, 85), Філіппов (Погорілий, 77), Шулянський.
Попередження: Пасіч — Безерра, Смирний, Калюжний.