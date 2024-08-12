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ЛНЗ — Олександрія 0:2
Голи: Ковалець, 58, Безерра, 73

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч (Наумець, 81) — Яшарі, Бар, Тілль — Олійник (Муравський, 81), Ассінор, Ейнел (Молло, 64).

Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 65), Копина (Смирний, 65), Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 76), Калюжний, Шостак — Беззера (Авагімян, 85), Філіппов (Погорілий, 77), Шулянський.

Попередження: Пасіч — Безерра, Смирний, Калюжний.