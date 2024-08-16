Україна

Команда Сергія Долганського перемогла двічі, після розгрому в першому турі.

Третій тур української Прем’єр-ліги розпочався під завісу робочого дня в п’ятницю й зрештою сягнув аж пізнього вечора, бо початок другої гри в Полтаві довелось відкласти через повітряну тривогу. Однак місцева Ворскла все ж таки вийшла на поле рідного однойменного стадіону задля проведення домашньої гри проти київської Оболоні, яка ще не бачила перемог у новому сезоні, на відміну від суперників.

Понад пів години очікування стартового свистка, потім десь чверть години футболу, а потім чергова тривога — так живуть на Полтавщині останніми днями, тож футбольній частині суспільного побуту також дісталось. І за той час, поки команди були на полі, ми побачили несподіване домінування Оболоні в плані створення гольових моментів. Навіть кілька ударів перспективних було, а пішли в укриття ми на дальньому пострілі Приймака, який потягнув Ісенко.

Цього разу тривога була навіть тривалішою за попередню — майже годину. І після її повернення, певна річ, уже був геть інший футбол. У виконанні Ворскли — зокрема. Оболонь була змушена виключно захищатись і повернулась до чужих володінь лише тоді, коли господарі домоглись свого. Посеред тайму дальній удар Скляра не приборкав Федорівський, після чого Нестеренко одразу добив м’яч у сітку.

Далі на нас чекав такий самий футбол у боротьбі, як і передбачалось ще до початку гри. Погана якість газону домашнього стадіону полтавців цьому тільки сприяла. А от щодо конструктивних дій, то з цим уже було значно важче й фактично нічого, окрім дальніх ударів від Мороза та Суханова поруч із правим каркасом воріт Ворскли, ми більше до перерви не побачили.

У другому таймі кияни, що цілком зрозуміло, намагались відігратись. І навіть гол забити зуміли. Щоправда результативний удар Суханова супроводжувало дуже дивне рішення спочатку головного арбітра Сергія Задирана, а потім і VAR, щодо гри рукою нападника Оболоні в боротьбі проти Гучека під час подачі Мединського з правого флангу. На тих повторах, що нам показали, ось так просто про це не можна було стверджувати. Можливо, у рефері було щось додаткове в розпорядженні.

Головна проблема тут радше в тому, що "пивовари" — це просто гру під правильний настрій, і якщо щось раптово йде на за планом, то це все — фініш. Інакше й не назвеш ту помилку, якої припустився Курко біля володінь власної команди вже невдовзі після цього скандального епізоду. Кане цим просто якісно скористався й закрив гру на користь футболістів Долганського.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє в гостях проти київського Динамо, тоді як київська Оболонь спочатку посеред тижня поїде в гості до ковалівського Колосу на гру Кубка України, а потім навідається до житомирського Полісся.

Ворскла — Оболонь 2:0

Голи: Нестеренко, 24, Кане, 69



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Хрипчук, Скляр (Бацула, 46), Челядін (Корнієнко, 66) — Кане (Мякушко, 88), Ковталюк (Ієде, 66), Нестеренко (Островський, 81).



Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Курко, Дубко, Осман (Груша, 86) — Приймак, Мороз, Вітенчук (Черненко, 64) — Суханов, Тарануха (Блізніченко, 72).



Попередження: Бацула, Корниенко — Мединський