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ЛНЗ — Рух 3:1
Голи: Тілль, 72, Г. Пасіч, 82, Яшарі, 90+8 (пен.) — Квасниця, 51

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Дайко — Тілль (Бар, 90+1), Яшарі, Олійник (Бойко, 60) — Молло (Наумець, 85), Ассінор (Момо, 60), Г. Пасіч.

Рух: Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін (Клайвер, 76).

Попередження: Тілль — Роман