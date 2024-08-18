Україна
18 серпня 2024, 17:31
ЛНЗ перевернув гру проти Руху та здобув вольову перемогу
Команді Віталія Пономарьова не вистачило глибини ротації за ходом гри.
ЛНЗ — Рух, фото УПЛ
18 серпня 2024, 17:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Рух 3:1
Голи: Тілль, 72, Г. Пасіч, 82, Яшарі, 90+8 (пен.) — Квасниця, 51
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Дайко — Тілль (Бар, 90+1), Яшарі, Олійник (Бойко, 60) — Молло (Наумець, 85), Ассінор (Момо, 60), Г. Пасіч.
Рух: Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін (Клайвер, 76).
Попередження: Тілль — Роман