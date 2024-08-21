Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку України, у якому зіграють ковалівський Колос та київська Оболонь.

Ковалівський Колос та київська Оболонь зіграють поміж собою в рамках 1/32 фіналу Кубка України на полі стадіону Колос у Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після поразки від одеського Чорноморця (0:1), залучив до стартового складу Мисака в рамці воріт, тоді як Оріховський зіграє в опорній зоні, а Ільїн розташується на правому фланзі атаки.

Валерій Іващенко, на тлі поразки від полтавської Ворскли (0:2), використав із перших хвилин Грисьо ліворуч у захисті, тоді як Черненко та Блізніченко гратимуть на флангах півзахисту, а Груша розташується під нападником.

Колос: Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Оріховський — Ільїн, Гагнідзе, Велетень — Паулаускас.

Запасні: Пахолюк, Горох, Кукош, Шершень, Криворучко, Бойко, Алефіренко, Салабай, Безбородько.



Оболонь: Федорівський — Мединський, Курко, Дубко, Грисьо — Черненко, Мороз, Вітенчук, Блізніченко — Груша — Суханов.

Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Лук’янчук, Приймак, Т. Лях, Осман, Тарануха, Теслюк, Чернов.



Гра Колос — Оболонь почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.