Україна

І все це в статусі футболіста Шахтаря.

Український нападник Дмитро Топалов має за плечима чимало досвіду виступів на рівні УПЛ, проте в складі рідного донецького Шахтаря так і не зміг закріпитись.

Цей рік розпочався для 26-річного виконавця з оренди до ковалівського Колосу, де футболіст продовжував перебувати навіть після початку нового сезону й уже встиг відіграти за "колосків" два матчі (90 хвилин).

Однак у підсумку Топалов вирішив змінити клуб, коли надійшла відповідна пропозиція від черкаського ЛНЗ.

У складі "бузкових" Дмитро виступатиме під 23 номером упродовж цієї кампанії.