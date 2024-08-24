Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 24 серпня та розпочнеться о 13:00.

Олександрія в рамках четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Шахтар.

Олександрiя — Шахтар

Субота, 24 серпня, 13:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Головне питання протистояння: на цей раз Олександрія не заявить нікого зайвого до свого складу?

Хто забув, 2024-й для Олександрії розпочався з дуже гідного та рівного поєдинку проти “гірників”. Зіграли 0:0, а потім з'ясувалося, що Калюжний, котрий чудово себе показав, не мав права грати – його не встигли заявити. Шахтар легко вирвав технічну перемогу – і це єдине, що вдалося йому легко у десяти останніх зустрічах проти Олександрії.

Серйозно, після жахливих серій типу “нічия та 10 поразок у 11 матчах” Олександрія так навчилася грати з грандом, що може претендувати на звання найскладнішого суперника Шахтаря у всій лізі. Якщо не зважати на цей “технічний” матч, то у попередніх восьми турах у команди з Кропивниччини позитивна різниця з “гірниками”! Дві перемоги, дві поразки, чотири нічиї – і одного разу перемогли 2:0, тоді як програвали лише в один м'яч.

Це ще одна демонстрація того, наскільки ефективніша проти Шахтаря модель гри, коли суперник пресингує, напружує творчу лінію, а не ставить тупий автобус. Навіть дуже проблемна Олександрія Ротаня протистояла чемпіону України цілком успішно – а зараз давайте врахуємо, що новий сезон вона почала взагалі-то краще, ніж Шахтар. Вона поки що не втрачала очок, взяла максимум на двох непростих виїздах – Шахтар же програв Поліссю та провів просто жахливий за змістом матч проти Лівого Берега.

Вже й Ліга чемпіонів близько – перед нею “гірникам” конче потрібно якось вирішувати питання з опорником. Франьїч погано себе показав у попередньому турі, на Степаненка через його вік все менше і менше надій – і, найголовніше, будь-який суперник знає, що саме в це місце треба бити. Загалом, на нас чекає цікавий, непередбачуваний матч – і так не планувалося спочатку (Динамо мало грати з Ворсклою, але перенесло гру), але оскільки він єдиний грається у свято, то має стати центральним у турі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може здобути 680-ту перемогу в Чемпіонатах України, в тому числі 300-ту гостьову.

Олександрія може здобути 110-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 70-ту домашню.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 7 ігор: 4 перемоги та 3 нічиї.

Олександрія може на полях суперників 60-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безнічийна серія Шахтаря триває в УПЛ 4 гри: 2 перемоги та 2 поразки.

Олександрія при Руслану Ротаню проведе 50-й матч в УПЛ.

Шахтар при Маріно Пушичу може здобути 10-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Шахтар може провести 130-й безгольовий матч в Чемпіонатах.

30-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах може забити Тарас Степаненко, Данило Сікан, 20-й — Лассіна Траоре.

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Зубков, 15-й — Микола Матвієнко, 10-й — Єгор Назарина (усі — Шахтар), 10-й — Євгеній Смирний, Денис Костишин (обидва — Олександрія).

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