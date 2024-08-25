Україна

Команда Юрія Вернидуба в режими кваліфікації єврокубків просто не витримала темп.

Недільна частина програми четвертого туру української Прем’єр-ліги завершувалась пізнім матчем у Кривому Розі, де, узагалі-то, у такий час ризиковано починати футбольні баталії, бо через усім зрозумілі причини можна й не обмежитись одним ігровим днем, що вже траплялось у нашому досвіді. Однак іншого виходу просто не було.

Команда Юрія Вернидуба вже сиділа на валізах, тримаючи в думках майбутню тривалу подорож до Іспанії, але, сподіваємось, не суто з метою футбольного туризму туди планує їхати "червоно-білий" колектив. Кривбас таким чином опинився в ситуації, коли після поразки від Карпат (0:3) та перемоги над Вересом (2:0) конче необхідні були очки за підсумком домашньої гри проти петровського Інгульця, проте чимось потрібно було жертвувати заради цього.

+35 в градусах за Цельсієм відповідно до позначки на термометрі станом на 18:00 у Кривому Розі. Напевно, цю гру, якщо взагалі проводити, то тільки в такий час потрібно було, бо навантаження навіть на вболівальників на трибунах за таких умов було просто шаленим, а що вже казати про самих футболістів? Утім, у Севільї температура повітря аж ніяк не менша, а всередині Беніто Вільямарін під час гри — навіть більша, тож оце й от пізній старт від Кривбасу в звітній зустрічі — то дуже поганий знак.

На шостій хвилині захист команди Вернидуба пропустив до лівого флангу штрафного П’ятова, і якщо прострілити Олександру таки не дали, то удар у дальню дев’ятку вже ніхто не заблокував. Починати з пропущеного гола, під тиском та ще й за такої спеки? Що ж, Кривбас знову створив собі проблеми самотужки.

Треба було відіграватись і моментів для цього в "червоно-білих" було достатньо. Дуже сильно просідали фланги в гостей, і зрештою саме звідти й прийшов пропущений м’яч, коли на 42 хвилині простріл Луньова з правого краю штрафного п’ятою в дальній кут перевів Кожушко. Але це була лише вершина айсберга моментів у команди Вернидуба, бо до цього Паламарчук на лінії робив такі сейви, що залишалось лише дивуватись спритності воротаря Інгульця. Захисники подібним натомість не відзначались.

Уже від самого початку другого тайму Інгулець міцно присів на захист власних воріт і просто терпів. А Паламарчук працював за всю команду й за Кобіна, у тому числі, хоча й таких яскравих сейвів від нього ми вже бачили значно менше. Говорити про окремі моменти немає жодного сенсу — гра була дуже рваною й усе відбувалось настільки швидко, що треба було лише встигати спостерігати.

Але втома все одно дається в знаки, і цього разу Кривбас на собі це відчув на повну. "Козаки" постійно огризались, тож суцільної навали не виходило, але це є також є додатковими витратами ресурсів. А тут ще й Кобін тримав заміни до останнього й у підсумку сам перенервував і отримав пряму червону за емоції. Проте це в компенсований час уже не відповідало перебігу подій на полі — господарі розуміли, що очки будуть утрачені.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме донецький Шахтар, тоді як посеред тижня проведе гостьовий матч проти севільського Бетіса, а петровський Інгулець гостюватиме у львівського Руху.Кривбас — Інгулець 1:1Кожушко, 40 — П’ятов, 6Кліщук — Понєдєльнік (Драмбаєв, 46), Конате (Бандейра, 46), Стецьков, Дібанго — Твердохліб (Вакулко, 46), Бізімана, Луньов (Хомченовський, 63) — По, Кожушко, Микитишин (Кузик, 76).Паламарчук — Дубілей (Сидоренко, 65), Малиш, Шершень, Мельничук — Петько (Мисик, 79) — Білоцерковець (Сад, 79), П’ятов, Волохатий, Богунов (Пушкарьов, 65) — Козак.Попередження: Понєдєльнік, Дібанго — Козак