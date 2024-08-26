Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня четвертого туру чемпіонату України, якi відбудуться 26 серпня.

ЛНЗ — Карпати

Понедiлок, 26 липня, 13:00. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

У першому матчі понеділка Карпати приїдуть до Черкас. Дуже цікаво, як команда Лупашка готова до матчів проти пересічних суперників з Прем'єр-ліги. Чачуа і компанія поки що дуже добре себе показали проти медалістів минулого сезону – Кривбасу та Динамо – але матч із Вересом був досить звичайним, закінчився безбарвною нульовою нічиєю.

Закрита команда, контратаки, але при цьому високий клас гри – іспит таким суперникам львів'янам лише доведеться пройти. У першій лізі, звісно, ​​проти них “замикалися” майже всі, але там Карпати рятувала справжня прірва у класі. В УПЛ львів'яни мають можливість самим пограти другим номером, але далеко не проти всіх. А ЛНЗ – міцний горішок, просто так дарувати голи він не буде.

І окремо інтригує кількість ігрового часу для Момо. Нігерієць проти Руху вийшов на заміну та перевернув хід матчу: фантастичним дриблінгом стягував на себе захисників і віддавав передачі партнерам. Чи підвищить його Карраско до основного? І чи не зламає це модель гри команди? Але, до речі, на контратаках із таким монстром ловити Карпати буде лише простіше.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 10 ігор: 7 перемог та 3 поразки.

5-та поспіль домашня гра ЛНЗ в Чемпіонатах.

ЛНЗ на своєму полі обходиться без нічиїх впродовж рекордних для клубу 8-ми ігор: 5 перемог та 3 поразки.

Карпати в УПЛ в гостях ще голів не забивали та не пропускали.

ЛНЗ при Андресі Карраско внічию в УПЛ ще не грало — у 3-х матчах: 2 перемоги та поразка.

Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

Орієнтовні склади

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Дайко — Тілль, Яшарі, Олійник — Молло, Момо, Г. Пасіч

Карпати: Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Очеретько — Підлепенець, Ігор, Кузик

прогноз 1:1

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

ПОНЕДIЛОК, 26 СЕРПНЯ, 15:30. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Надважливий поєдинок у боротьбі за виживання. Для Лівого Берега сам факт присутності в УПЛ – вже великий сюрприз, вони готувалися до сезону в першій лізі. Але, звичайно, це не означає, що кияни заздалегідь погоджуються на останнє місце: апетит приходить під час їжі. Зокрема, вони точно благополучніші за Чорноморця, який на матч першого туру приїхав 16-ма людьми і хіба що запасного воротаря в матчі не задіяв.

Втім, це також не означає, що одесити погоджуються на останнє місце. Бабiч добре ліпить непогані команди з будь-яких колективів – тому й затребуваний у команд, які не можуть нормально посилюватись (раніше працював із “юніорським” Маріуполем). Чорноморець добирає гравців по ходу сезону, підписує контракти з тими, хто не знайшов інших команд – і, наприклад, в останньому турі Колос обіграв, тож певний рівень має.

Думаю, ми побачимо безліч довгих передач, мінімум індивідуальності – і перший гол вирішить дуже багато.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може здобути 290-ту перемогу в УПЛ.

Лівий Берег в УПЛ ще голів не забивав та очок не набирав.

Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 16 ігор: 4 перемоги та 12 поразок.

Різні клуби Олександра Бабича можуть здобути 50-ту перемогу у всіх турнірах.

Програшна гостьова серія Чорноморця триває в УПЛ 5 ігор, причому «моряки» виїзних голів не забивали.

Пропускна гостьова серія «чорно-синіх» триває в УПЛ 15 ігор — 28 голів.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець).

Орієнтовні склади

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Дедух, Банада — Синиця, Співаков, І. Когут — Сухоручко

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Арсич, Кисіль — Габелок, Єрмаков, Шпорн — Попов, Хобленко, Янаков

прогноз 1:0

КОЛОС — ВЕРЕС

ПОНЕДIЛОК, 26 СЕРПНЯ, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

А закінчиться тур матчем Колоса та Вереса. Дві команди зі схожими назвами також займають схожі позиції в таблиці (зона перехідних матчів) – але, вибачте, вони мали суперники зовсім різного рівня. Оболонь, Інгулець, Чорноморець, з якими грала команда з Ковалівки – це три претенденти на виліт, і з ними вдалося взяти аж два очки.

Іронічно, що з Оболонню зіграли два матчі, другий з яких був у Кубку – обидва закінчилися 0:0, а серію пенальті виграли “пивовари”. Як наслідок, у Колоса вже понад 300 хвилин ігрового часу без жодного забитого – і це не можна списати на нефарт. Паулаускас і Безбородько не вписуються в гру команди: Поздєєв опустив м'яч вниз, у такій моделі колосси штрафного майданчика малокорисні, а інших форвардів рівня УПЛ команда просто не має.

Верес, тим часом, закинув чотири м'ячі без відповіді Металісту 1925 і тонко натякнув, що з ним треба рахуватися. Так, команда йде низько, але вона зіграла з Карпатами, Кривбасом та Динамо – нікого не здивує, якщо всі ці суперники фінішують, скажімо, у топ-6. Фактично Колос – перший суперник саме у чемпіонаті, з яким команда Лупашко може спокійно грати на перемогу. Завадити цьому, безперечно, може дискваліфікація Сміяна: захисник Вереса отримав вилучення у минулому турі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

180-й матч Вересу в УПЛ, в якому рівняни можуть 20-й раз в гостях зіграти внічию.

Колос може зазнати 30-ї домашньої поразки в Чемпіонатах.

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Колоса триває в УПЛ 8 ігор: 4 нічиї та 4 поразки.

Пропускна гостьова серія Вереса в УПЛ триває 5 ігор — 9 голів.

Колос при Олександру Поздєєву може здобути першу домашню перемогу в УПЛ — у 4-й грі.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

Новачок Вереса Роман Гончаренко в минулому сезоні виступав саме за Колос.

Орієнтовні склади

Колос: Горох — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Харатін — Велетень, Гагнідзе, Алефіренко — Паулаускас

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Шарай, Кучеров, Яго, Кльоц — Степанюк — Мрвальєвич