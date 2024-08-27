Україна

Клуби отримали грошові штрафи, а львів'яни проведуть домашній матч без глядачів.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні ухвалив низку рішень щодо матчів стартових турів української Прем'єр-ліги у сезоні-2024/25.

Розглянувши матеріали про матч першого туру УПЛ Верес — Карпати, що відбувся 3 серпня 2024 року, зобов’язав Верес сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 60 000 гривень за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 12 одиниць та зобов’язав клуб сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 гривень за неправомірні дії вболівальників, що порушують загальноприйняті правила поведінки на стадіоні під час матчу.

Розглянувши матеріали щодо матчу другого туру УПЛ Верес — Динамо Київ, що відбувся 9 серпня 2024 року, зобов’язав Верес сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 гривень за здійснення скандувань нецензурного характеру на адресу арбітра матчу.

Розглянувши матеріали щодо матчу другого туру УПЛ Карпати — Кривбас, що відбувся 11 серпня 2024 року, зобов’язав Карпати сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 гривень за повторну затримку початку матчу та зобов’язав Карпати сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 гривень за недотримання клубом вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні.

Також КДК УАФ відкрив провадження у справах про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри й Регламенту УПЛ офіційними особами Карпат та Кривбасу. З огляду на необхідність з’ясування додаткових обставин, повного та всебічного дослідження доказів рішення буде ухвалено на найближчих засіданнях КДК УАФ, про що буде повідомлено додатково.

Розглянувши матеріали щодо матчу третього туру УПЛ Карпати — Динамо, що відбувся 17 серпня 2024 року, зобов’язав Карпати сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 гривень за здійснення скандувань нецензурного характеру на адресу арбітра матчу та зобов’язав Карпати сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 гривень і провести наступний матч без уболівальників за недотримання клубом вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні.

Розглянувши матеріали щодо неналежної поведінки вболівальників Вересу під час матчу третього туру УПЛ Верес — Кривбас, що відбувся 18 серпня 2024 року, зобов’язав Верес сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 гривень за повторне здійснення скандувань нецензурного характеру на адресу арбітра матчу.

Також КДК УАФ ухвалив низку рішень щодо неналежної поведінки команд під час матчів Кубку України з футболу сезону-2024/2025 (пʼять і більше представників однієї команди в одному матчі отримали санкції від арбітра).

Українська асоціація футболу вкотре наголошує, що в умовах дії воєнного стану всі особи, задіяні в організації футбольних матчів, зобов’язані дотримуватися вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану.

Раніше Football.ua підбив підсумки матчів минулого четвертого туру УПЛ.