Україна

Керманич Динамо Київ прокоментував нічию проти РБ Зальцбург.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию в матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти австрійського РБ Зальцбург та кваліфікувалось до основного раунду Ліги Європи.

РБ Зальцбург — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський оцінив виступ власної команди.

"Футболісти сьогодні намагалися зробити все від себе залежне. І, думаю, дорікнути команді в тому, що вона не мала бажання, не можна. Я подякував хлопцям, вони витратили дуже багато сил сьогодні. Нам не вистачило результату першого матчу.

Ми, безумовно, проаналізуємо ще цей виступ. Це зовсім інший рівень, це матчі Ліги чемпіонів. І я повторюсь, що пишаюся командою, їхнім ставленням, їхньою роботою.

Ми прагнули, старались, на початку гри затиснули суперника, але, на жаль, знову пропустили контратаку та пропустили м’яч, хоча в нас були моменти.

Безумовно, це — величезний досвід, багато гравців уперше грають на міжнародній арені, побачили, що це зовсім інший рівень, вищі швидкості. Це те, до чого ми прагнемо у своїй роботі, щоб покращувати свої дії — як індивідуальні, так і командні дії.

Я завжди казав своїм підопічним, що єдина людина, на кого ви маєте озиратись, — це ви в минулому. Єдина людина, кращими за яку ви маєте бути, — це ви в теперішньому. Думаю, ми однозначно зробили великий крок уперед, і також думаю, що ми на правильному шляху.

Треба продовжувати йти далі. Після невдачі в минулорічному виступі на міжнародній арені, думаю, ми зробили величезний крок уперед, ну а далі все тільки починається — я впевнений у цьому.

Трансфери? Немає про що говорити, поки ці трансфери не здійсняться. Селекційна служба працює постійно, є певні труднощі, але говорити щось наперед немає сенсу.

Також не можу окремо не сказати про те, як пройшла минула ніч в Україні. Зокрема, готелю, в якому команда зупинялася завжди, коли їздила на матчі до Кривого Рогу, майже не існує. Люди загинули. Це наші реалії сьогодення.

Безумовно, хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, звичайно ж, нашою Перемогою, для того, щоб ми повернулися до нормального повноцінного життя.

Ще раз — Слава ЗСУ, Слава Україні, мирного та спокійного вечора нам усім.", — заявив український фахівець.

Жеребкування основного раунду Ліги Європи УЄФА відбудеться 30 серпня.