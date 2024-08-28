Україна

Відтепер проєкт охоплюватиме всі без виключення матчі чемпіонату України.

Динамо та Зоря стали останніми з 16 клубів української Прем'єр-ліги, матчі яких транслюватимуться на UPL.TV, передає офіційний сайт УПЛ.

У заяві щодо поповнення переліку учасників проєкту йдеться про те, що таким чином удалося зробити ще два кроки до об'єднання всіх колективів у рамках єдиного телепулу.

"Тим самим всі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться у майбутнє разом, а UPL.TV — чудова платформа для розвитку і популяризації Чемпіонату України, на якій, завдяки об’єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу Чемпіонату України", — заявили в УПЛ.

Офіційний сайт турніру також нагадав, що з повним списком провайдерів, які транслюють UPL.TV, можна ознайомитися за посиланням.