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Київський колектив поставив під загрозу звільнення свого головного тренера Валерія Іващенка.

П’ятий тур української Прем’єр-ліги розпочинався саме тоді, коли стрічка новин фактично кипіла від нескінченного потоку трансферних чуток та обговорення результатів жеребкування єврокубкових турнірів. Утім, до останнього наразі навряд чи є діло учасникам першого матчу цього футбольного вікенду — київській Оболоні та луганській Зорі, які зустрічались на Оболонь-Арені.

І доволі в скрутних умовах перебували обидві команди при цьому. "Мужики" щойно змінили головного тренера, хоча рокірування посадами всередині клубу поміж Юрієм Ковалем та Младеном Бартуловичем навряд чи можна вважати кадровою революцією. А от у "пивоварів" зміни найближчим часом можуть бути доволі радикальні — результатами команди Валерія Іващенка неможливо було бути задоволеними, бо їй фактично й не було позитивних, окрім як перемога над Колосом у кубковій грі.

Тож не дивно, що Оболонь побігла вперед на старті гри й мала здобувати успіх уже з першої спроби, але удар Суханова з лівого флангу штрафного полетів над воротами. У подальшому нападник господарів ще створить ще чимало клопотів своїм суперникам, але після перерви на полі вже не з’явиться. Чому? Іващенко, безсумнівно, має пояснити це ключове своє рішення в звітному протистоянні.

Бо, суто умовно, гру для Оболоні можна поділити на дві частини відповідно до кількості таймів, коли "пивовари" атакували й… нічого не робили на футбольному полі. Так, перший тайм господарі провели цілком непогано й змістовно, але в підсумку все одно пропустили. На 19 хвилині Зорі вартувало провести першу атаку за матч, як відскок від подачі з правого флангу замкнув ударом у ближній кут Мічин.

І все, цього команді Младена Бартуловича було достатньо для того, аби потім почувати себе цілком комфортно. Особливо в другому таймі, який для Оболоні розпочався з повного фіаско на лівому фланзі оборони від захисника Валерія Дубка. Спочатку він пропустив ривок Антюха, який завершив гольовим прострілом на Будківського на ближню стійку. А потім оборонець назбирав дві картки за лічені хвилини фолами і залишив поле достроково.

На цьому все з боку Оболоні в плані впливу на ситуацію на полі. Далі залишалось тільки визначити, скільки голів заб’є Зоря в цьому матчі. І якби Будківський та Беніто працювали б над цим більш відповідально у вирішальний момент, то був би черговий розгром і, напевно, питання працевлаштування Іващенка більше б не перебувало на порядку денному. Воно й так, якщо відверто, виглядає вже вирішеним.

У наступному турі київська Оболонь зіграє вдома проти Олександрії, а луганська Зоря прийматиме київське Динамо.Оболонь —0:2Мічин, 19, Будківський, 52Федорівський — Мединський, Карась, Приймак, Дубко, Осман (Чернов, 72) — Вітенчук (Бичек, 83), Мороз, Черненко — Суханов (Блізніченко, 46), Теслюк (Тарануха, 60).Турбаєвський — Тронтель, Дришлюк, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик (Горбач, 83), Антюх (Кирюханцев, 73) — Будківський (Беніто, 65), Герреро.Попередження: Дубко — Будківський, Беніто, Дришлюк, Джордан