Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 5-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 вересня та розпочнеться о 13:00.

НЕДIЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ, 13:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Когут проти Когута!

Останній перед перервою на збірні матч дня візьме старт у Рівному, де Верес спробує впоратися з Лівим Берегом.

Рівненський клуб розпочинає черговий сезон впевнено. Якось непомітно сформувалася реальність, коли підвищення у класі нових і нових бійців з першої ліги не позначає моментальне зміцнення. Оболонь, як вийшла з першої ліги, так і грає плюс-мінус тим же складом – і ще втратила лідера в особі Краснопіра; Лівий Берег також великих кадрових революцій не планує.

Звичайно, Карпати, ЛНЗ і тим більше Полісся, м'яко кажучи, посилюються, але вони, в принципі, інша вагова категорія, з ними Верес не конкурує в принципі. А у гонці за умовні 10-14 місця рівнянам достатньо перетягувати футболістів, які погано лежать: наприклад, Степанюка, якому набридло жити з невиплатами зарплат у Ворсклі та який повернувся до Вереса.

У результаті Верес обіграв Колос, взяв нічию з Карпатами – і йде в таблиці низько переважно тому, що довелося грати зі срібним та бронзовим призерами минулого сезону. Та й те: Кривбасу довелося із ним дуже складно. А ось Лівий Берег поки що подає дуже погані симптоми.

В обороні він грає погано, і 1:0 із Чорноморцем – підтвердження, а не спростування тези. Навіть одесити, які переживають дуже тяжкий період, створили біля воріт Механіва дуже багато. Не забили, так – але так везти киянам буде не завжди (і грати із суперником, який набирає команду прямо по ходу сезону, теж доведеться не завжди). В атаці все теж не райдужно: один гол у чотирьох турах – це чисте останнє місце... Подивимося, чи не потонули в ейфорії після однієї перемоги представники Лівого Берега, чи зможуть вони скласти гідну конкуренцію Вересу.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес на своєму полі може 30-й раз зіграти внічию або зазнати 30-ї домашньої поразки в УПЛ.

Безвиграшна домашня серія Вереса триває в Чемпіонатах 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Лівий Берег в гостях в УПЛ ще голів не забивав та виїзних очок не здобував.

20-й матч Олега Шандрука біля керма Вереса у різних турнірах.

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Шарай (Верес).

Новачок Лівого Берега Євген Банада у минулому сезоні виступав і за Верес.

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