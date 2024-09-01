Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 5-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 вересня та розпочнеться о 15:30.

У рамках матчу 5-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між ЛНЗ та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Недiля, 1 вересня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

На цій стадії сезону Динамо грає в чемпіонаті України так рідко, що кожен матч проходить на тлі вау-ефекту. “Ууу! Динамо приїхало!” Це майже як Klavdia Petrivna показала обличчя – велика подія. Потім, звичайно, все врівноважиться трьома матчами на тиждень, які набриднуть приблизно як прощальні концерти Поплавського, але перший матч у Києві київське Динамо зіграє лише у дев'ятому матчі сезону.

І на цей момент головні ігри вже програно. Динамо була критично потрібна ця Ліга чемпіонів – а точніше приблизно 40 мільйонів призових за неї. Шовковський зробив багато, клуб теж гідно йому відповідав, запросивши Пiхальонка і Брагару – але у вирішальний момент все ж таки знайшовся суперник, який виявився сильнішим. Це нормально, у Зальцбургу зараз трішки простіше будувати нормальний футбольний проект, ніж у Києві – але від цього не легше клуб отримав +1 сезон на голодному пайку.

Що ж, тепер доведеться грати на максимумі в чемпіонаті – тим більше, що найближчий суперник із Прем'єр-ліги поки що перебуває у турнірній таблиці вище. ЛНЗ чітко демонструє, що за виживання боротися наміру не має: чотири тури принесли три перемоги, при тому що клуб набирає та набирає сили. Окремі іменини серця: нігерієць Момо, який своїм дриблінгом змушує згадувати Джей-Джея Окоча. Тренер підводить новачка частково: з Рухом він зіграв півгодини, з Карпатами тайм – але Момо за цей час встигає зробити різницю.

ЛНЗ проти Карпат після 60-ї хвилини перетворив 0:1 на 2:1; проти Руху – після 70-ї 0:1 до 3:1; Лівому Берегу в принципі єдиний гол у матчі забив на 93-й. Команда добре готова фізично, має глибокий склад і конкуренцію – і це може виявитися додатковим козирем у боротьбі з командою, яка за серпень зіграла шість матчів (начебто це багато, так) і ще у вівторок грала в іншій країні. У випадку з Динамо козирі очевидні: у неї сильніші гравці на всіх позиціях, її завдання – до умовної 60-ї хвилини забезпечити великий розрив у рахунку.

А ще зіграють дві повні протилежності щодо довіри легіонерам. ЛНЗ, якщо випустить Момо у старті, стане зовсім вже на межу: у матчі проти Карпат Карраско випустив шість іноземців, і коли у перерві нігерієць замінив Авагімяна, у черкасців стало сім легіонерів. А у Динамо у вирішальному матчі (в Австрії) навіть Лонвейк не отримав жодної хвилини. В основі виходять лише українці, на заміну теж, а іноземці виглядають рудиментом, пережитком колишньої епохи.

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