Україна

Півфіналісти крайнього юніорського Євро повертаються до справи.

Головний тренер юніорської збірної України (U-19) Дмитро Михайленко оголосив склад команди на тренувальний збір, який пройде у Швейцарії.

Загалом 51-річний фахівець викликав 23 гравця.

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Маркіян Бакус (Рух Львів).

Захисники: Олександр Гавриленко (Шльонськ, Вроцлав, Польща), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (всі — Динамо Київ), Данієль Вернаттус, Єгор Абрамов (обидва — Металіст Харків), Владислав Шершень (Колос Ковалівка), Данило Гаража (Олександрія).

Півзахисники: Максим Лень (Фортуна, Дюссельдорф, Німеччина), Федір Бабак (Падерборн, Німеччина), Кирило Осипенко, Данило Іщенко (обидва — Динамо Київ), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Віктор Цуканов, Василь Бундаш (обидва — Шахтар Донецьк), Владислав Калин (Чорноморець Одеса), Геннадій Синчук (Металіст Харків).

Нападники: Артем Степанов (Баєр, Леверкузен, Німеччина), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Руслан Видиш (Гент, Бельгія), Віталій Лобко (Динамо Київ).

Резервний склад: Назар Макаренко (Олександрія), Даніїл Денисенко (Колос Ковалівка), Давід Білий, Матвій Пономаренко (обидва — Динамо Київ), Кирило Дігтярь, Данило Кайдалов (обидва — Металіст Харків).

На тренувальному зборі Україна (U-19) проведе два товариських матчі з однолітками зі Швейцарії. Зустрічі відбудуться 6-го та 9-го вересня.