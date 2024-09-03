Україна

Суперником підопічних Ігоря Костюка стане переможець пари 🇬🇮 Лінкольн Ред Імпс — Марибор.

Відбулося жеребкування перших раундів Юнацької Ліги УЄФА сезону-2024/25, за підсумками якого Динамо Київ U-19 дізналося своїх потенційних суперників у другому раунді за Шляхом чемпіонів.

Першим суперником підопічних Ігоря Костюка стане переможець пари Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Марибор (Словенія).

У разі успіху в другому раунді на киян очікує зустріч з однією з наступних команд: Биліс (Албанія) – 2 Корріку (Косово) / ЮСД (Ірландія) – Стьярнан (Ісландія).

Відзначимо, що матчі другого раунду Юнацької ліги УЄФА Шляху чемпіонів відбудуться 23 жовтня та 6 листопада, матчі третього раунду заплановані на 27 листопада та 11 грудня.