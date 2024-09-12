Досвідчений український форвард залишиться у футболі.
Денис Васін, FootBoom
12 вересня 2024, 17:44
Український нападник Денис Васін вирішив завершити кар'єру у віці 35 років. Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Я завершую свою професійну кар'єру футболіста. Хочу подякувати всім, хто був поряд на цьому шляху.
Було багато незабутніх моментів. Моя кар'єра почалася в сезоні 2004/2005, коли я підписав свій перший контракт із рідною командою Чорноморець, і завершую її сьогодні у Фратрії.
Попереду нова сторінка, яка вже розпочалася, і на цьому шляху будуть нові виклики, перемоги та відкриття. Я залишаюся у футболі, але вже в іншій ролі.
Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей!", — написав Васін.
За свою кар'єру Васін встиг пограти за Чорноморець, Сталь, Ворсклу, Карпати, Белшину, Кривбас, Фратрію, Інгулець, Йонаву та Іллічівець.
На рахунку Дениса 240 офіційних матчів, у яких він забив 32 м'ячі та віддав 15 гольових передач.
Також Васін провів 11 матчів за молодіжні збірні України, у яких забив чотири м'ячі.