Україна

Досвідчений український форвард залишиться у футболі.

Український нападник Денис Васін вирішив завершити кар'єру у віці 35 років. Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Я завершую свою професійну кар'єру футболіста. Хочу подякувати всім, хто був поряд на цьому шляху.

Було багато незабутніх моментів. Моя кар'єра почалася в сезоні 2004/2005, коли я підписав свій перший контракт із рідною командою Чорноморець, і завершую її сьогодні у Фратрії.

Попереду нова сторінка, яка вже розпочалася, і на цьому шляху будуть нові виклики, перемоги та відкриття. Я залишаюся у футболі, але вже в іншій ролі.

Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей!", — написав Васін.

За свою кар'єру Васін встиг пограти за Чорноморець, Сталь, Ворсклу, Карпати, Белшину, Кривбас, Фратрію, Інгулець, Йонаву та Іллічівець.

На рахунку Дениса 240 офіційних матчів, у яких він забив 32 м'ячі та віддав 15 гольових передач.

Також Васін провів 11 матчів за молодіжні збірні України, у яких забив чотири м'ячі.