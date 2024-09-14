Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 14 вересня та розпочнеться о 15:30.

Зоря та Динамо завершать програму 6-го туру української Прем’єр-ліги.

ЗОРЯ — ДИНАМО

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 18:00. “ДИНАМО”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

Збірні закінчили, і Динамо розпочинає серйозну гонку за золотими медалями. Сьогодні гра із Зорею, вже в середу – перенесений матч проти Ворскли, а за тиждень треба перемагати Рух. Бали втрачати не можна ніде, графік важкий – і, зрештою, динамівці самі його обтяжили, почавши переносити матчі від самого початку сезону.

Звичайно, всі можливі збірники повертаються в Україну не в кращому настрої, але в тому й річ, що всі проблеми динамівців поки що знаходяться за межами чемпіонату України. В УПЛ Динамо виглядає командою принципово іншого рівня, порівняно з іншими суперниками; командою, яка може виставити другий склад – і все одно перемогти пересічного представника ліги на класі; командою, у тренера якої найбагатший вибір зі справжніх зірок ліги... Коротше, Динамо виглядає так, як і має виглядати в нинішньому чемпіонаті України, але чомусь не виглядало в 2022-23 рр..

Зоря, тим часом, починає звикати до тренера Бартуловича. Младен – один із найприємніших легіонерів за всю історію чемпіонатів України, який пустив корені у нас, мабуть, назавжди (він навіть одружений на дочцi Сергія Башкiрова – відомого футболіста Дніпра 80-х років). Своє місце у клубі він отримав після довгого очікування: спочатку Зоря обрала Лалатовича, потім Кривенцова, потім Коваля – і тепер довірилась до Младена.

При цьому, звісно, ​​якісь шматочки часу Бартулович отримував: не лише між призначеннями тренерів у Зорі, а й в Інгульці, де тренував раніше. Але за такими короткими відрізками справити враження про тренера Младена, звичайно, не можна – нам усім тільки доведеться познайомитися з його принципами роботи (так само, як з його по-батькові). Загалом зрозуміло, що Зоря з будь-яким тренером протистоятиме Динамо, граючи на контратаках, але деталі, звичайно, цікавлять.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо пропонується коефіцієнт 1.51, тоді як потенційний успіх Зорі оцінюється показником 6.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.

У випадку з Динамо насамперед цікаво, кому довіриться Шовковський. “Гравців на два склади” – це ситуація, яка може бути комфортною для тренера місяць-два. Далі починаються проблеми із конкуренцією, образами через невдоволення кількістю ігрового часу.

Шапаренко поки що в УПЛ зіграв 90 хвилин, і це були два тайми у двох різних матчах. Взагалі кажучи, плеймейкеру досить незручно набирати форму, коли він грає так, уривками. Але на одному полі з Шапаренком буде важко розмістити Пiхальонка, який просто чудово розпочав у новому клубі. І таких дилем багато: той же Караваєв, наприклад, взагалі ще жодної секунди не зіграв у новому сезоні, а він був би лідером, приблизно, у 10 командах у цій лізі.

І якщо інформація інсайдерів є правдивою, і Герреро перейшов у Динамо з умовою не зіграти проти Зорі, то це дуже невчасно. Ванату після важкого матчу в Чехії було б саме час відпочити.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може забити 800-й гол в Чемпіонатах України (ще 1 м’яч).

Динамо може пропустити 650-й гол в Чемпіонатах України (ще 2 м’ячі).

Динамо може зіграти 500-й «сухий» матч в УПЛ.

Зоря в статусі господарів поля може 80-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безнічийна серія Динамо продовжується в УПЛ 12 ігор: 11 перемог та поразка.

150-й гол наа клубному рівні може забити Андрій Ярмоленко (Динамо), в тому числі 110-й в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (обидва — Динамо).

Динамо при Олександру Шовковському може здобути 30-ту перемогу у всіх турнірах.

Новачок Динамо Едуардо Герреро починав сезон саме в Зорі, а новачок Зорі Владислав Супряга — в Динамо.

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