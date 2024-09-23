Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 23 вересня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шахтарем та Оболонню, яке пройде у Львові.

ШАХТАР – ОБОЛОНЬ

ПОНЕДIЛОК, 23 ВЕРЕСНЯ, 18:00. “АРЕНА ЛЬВІВ”, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Шахтар розпочав черговий сезон у Лізі чемпіонів з 0:0 у Болоньї. Not great, not terrible – так, мабуть, можна охарактеризувати ці успіхи. Звичайно, пенальті на самому старті давав можливість сподіватися на більше, але якщо згадати, як Шахтар атакував надалі... Але взагалі, якщо згадати, як грають в єврокубках інші представники УПЛ, то “гірники” заслуговують на оплески, що переходять в овації.

Лігу чемпіонів розпочали непогано, можна і в гонку за Динамо включатись. Кияни вперше втратили очки, потрібно скорочувати відставання – і домашня гра з аутсайдером чудова нагода для цього. Безумовно, “пивовари” зіграли 0:0 у минулому турі, але навіть з урахуванням цього вони лідирують у чемпіонаті за пропущеними. Полісся та Рух виграли у киян по 4:0 кожен...

Для Шахтаря зручно, що після Болоньї у нього були повноцінні три дні на відновлення та підготовку до суперника. Якусь ротацію, напевно, все одно доведеться застосувати, але для команди з трьома складами і це не повинно бути проблемою. До речі, і щодо Сікана з Коноплею, які отримали травми, особливих питань не повинно бути: гравці мають можливість спокійно відновлюватися.

Оболонь, звісно, ​​відбиватиметься всією командою. Призначення Шищенка досить чітко каже, що клуб навіть не планує розглядати якісь складні варіанти з порятунком: цей тренер навіть не вдає, що робить ставку на тактику новітнього рівня. Автобус і лише автобус: успіхів у Сергія Юрійовича у тренерській кар'єрі, чесно кажучи, небагато, але на свій шанс в УПЛ він заслужив. Питання, як Шахтар готовий грати проти 11 людей в обороні: проти Лівого Берега було відверто не дуже.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна серія Шахтаря на своєму полі триває в Чемпіонатах 11 ігор: 10 перемог та поразка.

Безвиграшна клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 9 ігор: 3 нічиї та 6 поразок.

На полях суперників Оболонь не перемагає впродовж рекордних для клубу 12-ти ігор: 5 нічиїх та 7 поразок.

Безгольова клубна рекордна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 473 хвилини.

50-й матч в УПЛ може провести Лассіна Траоре (Шахтар).

15-й гол в УПЛ може забити Микола Матвієнко, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар).

Сергій Шищенко біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

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