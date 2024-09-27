Україна

Команда Маріно Пушича розкрила чужий захист у другому таймі, але перемогу все одно не втримала.

Донецький Шахтар минулого тижня грав у Лізі чемпіонів УЄФА, тож матч попереднього туру української Прем’єр-ліги проводив пізнім вечором понеділка. А вже наступного тижня команда Маріно Пушича знову буде здійснювати вояж до Європи, тож свій матч восьмого ігрового дня вона так само проводила пізнім вечором, але вже п’ятниці.

Рівненський Верес проводив чергову домашню гру в цьому сезоні в сподіваннях зачепитись за залікові бали, чого раніше, м’яко кажучи, футболістам Олега Шандрука рідко коли вдавалось досягнути. Утім, не безгрішним із своїми двома поразками від Полісся (0:1) та Олександрії (2:3) був і чинний чемпіон країни, тож права на помилку в передчутті єврокубків "гірники" не мали.

Але перший тайм продемонстрував, що зачепитись за перемогу "помаранчево-чорним" буде дуже складно. Господарі поля не те, щоб вийшли відбиватись від атак суперників, а просто поміж черговими їхніми хвилями не мали надто багато часу для того, аби щось вигадувати власноруч. На допомогу Вересу в цьому плані прийшов поодинокий кутовий незадовго до перерви, але й він завершився невдалим ударом головою від Дахновського.

У той самий час "червоно-чорні" дуже завзято захищались і, загалом, цілком успішно протистояли атаці Шахтаря, яка не почувала себе у власній тарілці. Недостатньо передач на загострення, однотипні атаки через лівий фланг, який знову значно переважав протилежний бік поля, і в підсумку команда Пушича не те, щоб без голів, а й без ударів у площину завершила перший тайм. Але з моментом із спробою Траоре завершити одну з подач Невертона, після чого м’яч пролетів повз праву стійку, тож хоч щось.

На другий тайм Шандрук випустив одразу три свіжих футболістів, і хоча це рішення було несподіваним із його боку, однак логіка легко відстежувалась — Верес буде закриватись і з одним форвардом попереду чекати щастя на контратаках. Спочатку це не працювало взагалі, але й тиск від Шахтаря цього вечору взагалі не відчувався, тож рівненці якось навіть змогли уникнути небезпеки біля власних воріт.

Однак на 63 хвилині Криськів холоднокровно підставився під фол Сміяна біля правого кута чужого воротарського, заробив пенальті, Судаков знову взяв м’яч до рук і… інтрига, цього разу забив ударом низом у правий кут доволі спокійно. Власне, на цьому мала відкритись інша сторінка цього оповідання, крапку в якому мав ставити Траоре вже за кілька миттєвостей, але його добивання відскоку від Кожухаря, який до цього впорався з ударом Криськіва вже з протилежного боку власних володінь, не пустили в сітку захисники.

А от далі вже було цікаво. Верес вискочив ледь не в першу вдалу контратаку на 81 хвилині, і якщо Гайдучик Різника так і не переграв на лівому краю штрафного ударом упритул, то з добиванням розібрався Луан, покотив праворуч на Кльоца, а той поклав бездоганний удар під ліву стійку, що взагалі на голову не налазило, навіть уболівальникам господарів на трибунах.

А потім була звична агонія від Шахтаря, у якого спочатку не пішла гра, а потім її доводилось уже рятувати. Момент із влучанням у поперечину ударом головою від Невертона та невдалим добиванням майже з лінії воріт колінами просто у воротаря від Егіналду — яскравий приклад того. Як і контратака від "червоно-чорних" у відповідь, яку просто змарнував Луан дриблінгом з останніх сил. Цікаво почався черговий тур УПЛ, а от чемпіонські перегони для чинного чемпіона вже можуть виявитись недосяжними.

У наступному турі рівненський Верес зіграє вдома проти луганської Зорі, а донецький Шахтар прийматиме черкаський ЛНЗ.Верес — Шахтар 1:1Кльоц, 81 — Судаков, 64 (пен.)Кожухар — Протасевич (Гакман, 46), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Дахновський (Шарай, 66), Луан — Годя (Гайдучик, 46), Степанюк (Куція, 46).Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Швед, 85) — Бондаренко, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва (Зубков, 46), Траоре (Егіналду, 72), Невертон.Попередження: Годя, Шарай