Україна

Неймовірно точний удар півзахисника Динамо.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Лівий Берег приймає Динамо.

На початку матчу (8 хвилина) дебютним голом за "біло-синіх" відзначився захисник Тарас Михавко. У другій половині зустрічі (62 хвилина) півзахисник Володимир Бражко з центра поля уразив ворота Максима Механіва.



Зазначимо, що для 22-річного опорника цей гол за Динамо є другим у поточному сезоні. Тепер на рахунку Бражка два голи та один асист в 11 матчах у всіх турнірах.