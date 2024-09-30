Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку восьмого туру чемпіонату України, який відбудеться 30 вересня та розпочнеться о 18:00.

Скільки часу отримає та як його використає Будківський? / ФОТО: ФК ЗОРЯ

Скільки часу отримає та як його використає Будківський? / ФОТО: ФК ЗОРЯ

Зоря та Ворскла завершать програму 8-го туру української Прем’єр-ліги.

ЗОРЯ — ВОРСКЛА

ПОНЕДIЛОК, 30 ВЕРЕСНЯ, 18:00. “ДИНАМО”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

Восьмий тур закриють дві самотностi.

Одні брали третє місце зовсім недавно – і ще як невдачу це сприймали. Інші завойовували бронзу трохи раніше, частіше ставали четвертими-п'ятими, але станом на зараз це все неважливо. І Зоря, і Ворскла станом на осінь 2024 року – глибоко депресивні команди, життя яких зосереджене навколо боротьби, що нічого не означає, за сьоме-десяте місця.

Потяг пішов, нішу “перших після богів” зайняли інші. Рух сильніший, Кривбас сильніший, Полісся сильніше просто непорівнянно. Карпати й ЛНЗ так само мають великі амбіції – і, нехай хтось із клубів неминуче ці амбіції не реалізує, це все одно перспективніше, ніж клуби, яких через рік може взагалі не бути.

Гаразд, настільки похмурі перспективи швидше “тільки” у Зорі. Ми всі звикли, що Зоря після окупації Луганська тільки покращила результати: перестала боротися за виживання, почала регулярно грати в єврокубках, мала в своєму розпорядженні гравців рівня збірної України... По суті, цього вдавалося досягти завдяки феноменальному влученню з кадрами: Вернидуб, Скрипник та ван Леувен по черзі приходили у статусі “котів у мішку”, ідеально розпоряджалися складом та приносили величезний спортивний успіх. Але варто було клубу один раз помилитися (Лалатович!), як у складі у нього опинилася лише динамівська молодь та дуже посередні легіонери.

Ворскла, безумовно, почувається краще. У Лізі все одно набереться чи не 10 команд амбітніше, але амбіції – це ще не результат. Ворскла дуже гідно використовує багаторічний досвід перебування в лізі – тим більше, що дуже багато суперників за єврокубки борються вперше-друге в житті. Ієде та Гучек із Чорноморця, наприклад, чудово посилили команду – і дуже ймовірно, що адаптуватися їм допоміг той факт, що приїхали вони разом.

Тож, незважаючи на статус господаря і дуже непоганий за іменами склад, Зорю важко назвати фаворитом. Ворскла щойно вирвала нічию на полі набагато, міцнішого Кривбасу, вона в принципі непогано грає на виїзді – а луганчани в останній грі дали Колосу відкрити рахунок перемогам у сезоні. Тяжким виходить старт Младена Бартуловича – і, чесно кажу, думаю, що в цій Зорі важко було б будь-кому.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може забити 900-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі), а Зоря — 800-й (ще 1).

Зоря на своєму полі може 80-й раз зіграти внічию в рамках Чемпіонату.

Безнічийна серія Зорі триває в рамках Чемпіонату 9 ігор: 3 перемоги та 6 поразок.

Безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 4 гри: 3 нічиї та поразка.

Гостьова гольова серія Ворскли триває в УПЛ 4 гри — 6 голів.

Підопічні Младена Бартуловіча з різних клубів внічию в УПЛ ще не грали — в 6-ти матчах: 3 перемоги та 3 поразки.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла).

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