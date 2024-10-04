Україна

У вересні йому виповнилося 75 років.

Офіційний Telegram-канал Української асоціації футболу повідомив про відхід із життя Анатолія Конькова.

Причини смерті експрезидента Федерації футболу України (вересень 2012 — січень 2015) наразі не повідомляються.

В якості футболіста Коньков найбільш відомий виступами за Шахтар і Динамо. Із киянами він чотири рази виграв чемпіонат СРСР, Кубок СРСР, Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

Після завершення кар'єри футболіста Коньков став тренером і встиг попрацювати з Таврією, Шахтарем, Миколаєвом, Ворсклою та Сталлю (Алчевськ). Він також очолював молодіжну (U-21) та дорослу збірні України.