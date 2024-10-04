Україна

Нинішня команда Владислава Лупашка так і не подужала колишню.

П’ятнична частина дев’ятого туру української Прем’єр-ліги одним лишень протистоянням у Одесі не обмежувалась, тож надвечір нам було запропоновано переміститись до Львову, де місцеві Карпати приймали петровський Інгулець у битві новачків поточного розіграшу національної першості.

І робила це команда Владислава Лупашка в не настільки вже й оптимістичному настрої, як вона починала цю кампанію. "Леви" є найкращою за результативністю командою другої половини турнірної таблиці, проте при цьому вони значно ближчими були до зони вильоту, аніж до навіть перетинання екватору. Про колектив Василя Кобіна при цьому говорити взагалі немає про що — останнє місце, відсутність перемог та одна суцільна мандрівка країною, доки всі говорять лише про недобудований стадіон у Петровому, а не про гру команди.

Напруженим вийшов перший тайм на стадіоні Україна. Інгулець несподівано добре виглядав під час свого чергового візиту на чужу арену й доволі швидко Сітало міг відкривати рахунок, коли Бабогло проґавив боротьбу проти нього перед власним воротарським під час ауту з правого флангу, але влучив у воротаря. Команда Кобіна якісно пресингувала, проте Карпати встояли, після чого пішли атаки на ворота петровського колективу й проблеми почались уже в Паламарчука.

Очеретько перевірив реакцію голкіпера ударом із гострого кута з правого флангу штрафного, а вже ближче до завершення тайму Олег навіть уразив чужі ворота за незграбної дії Шершня на ближній стійці під час прострілу Ігора з правого флангу штрафного, але форвард заліз до цього в офсайд, тож гол швиденько скасували.

Не дивлячись на те, що львів’яни прагнули контролювати хід подій до перерви, відпочивати вони могли піти й за несприятливого рахунку на табло. Малиш на 43 хвилині головою замикав навіс із лівого флангу на дальній стійці, проте поцілив ударом із близької відстані прямо в каркас воріт перед собою. Не перший епізод, у якому Кемкін був змушений зриватись на власну оборону.

Другий тайм воротар Карпат розпочав із того, що був змушений парирувати спробу П’ятова через себе завершити черговий дальній аут своєї команди, але більш подібних небезпечних моментів біля воріт господарів у цьому матчі не було. "Леви" перенесли гру на чужу половину, а Очеретько розігрався настільки, що за дві хвилини ледь не дубль асистів оформив для своїх партнерів, проте Чачуа головою пробив у ліву стійку, а Шаху забракло сміливості самотужки пробити із закидання до правого флангу штрафного.

Мільйони, фігурально, подач із флангів від гравців команди Лупашка зрештою так ні до чого й не призвели, але на 80 хвилині саме через закидання з глибини від Мірошніченка Чачуа отримав можливість скинути м’яч для Бруніньйо, якого необачним рухом на прийомі збив Шершень. Пенальті! Вирішальний момент гри! Але Ігор підходить до м’яча й не пробиває феноменального Паламарчука в лівий кут. Нападник із твердим "нулем" у статистиці.

У наступному турі на Карпати очікує гаряче львівське дербі проти Руху на Арені Львів, а петровський Інгулець гостюватиме в черкаського ЛНЗ.



Карпати — Інгулець 0:0

На 83-й хвилині Ігор Невес (Карпати) не забив пенальті (воротар).Кемкін — Адамюк (Полегенько, 74), Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа (Устименко, 90), Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Шах (Костенко, 74).Паламарчук — Малиш (Дубілей, 75), Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець (Пушкарьов, 89), П’ятов (Чабан, 89), Волохатий, Козак — Сад (Лісняк, 75), Сітало (Резепов, 75).Попередження: Шах — Сітало