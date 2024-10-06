Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу дев’ятого туру УПЛ, який пройде 6 жовтня та розпочнеться о 15:30.

У дев’ятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ.

Шахтар — ЛНЗ

Неділя, 6 жовтня, 15:30, стадіон Арена Львів, Львів. Арбітр зустрічі — Денис Шурман (Київська обл.)

Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ.

Донецький Шахтар цього тижня знову повернувся до України з порожніми руками на тлі виступів у Лізі чемпіонів УЄФА. Цього разу команда Маріно Пушича взагалі програла, причому без шансів поступившись бергамаській Аталанті (0:3). Після тієї гри знову почали розмови про невдалі пошуки "шахтарського" стилю гри, який так яскраво змальовували перед початком сезону, а от за ходом кампанії виявилось, що не все так райдужно.

Шахтар у чемпіонаті втратив очки вже три рази, при цьому провівши всього сім матчів, два з яких були програні Поліссю (0:1) та Олександрії (3:4) відповідно, тож не дивно, що саме ці дві команди наразі перебувають у групі колективів, які намагаються наздогнати "гірники". У той самий час, у них на плечах уже висять кілька клубів, які тільки й чекають на те, аби чинний чемпіон країни знову десь схибив.

Один із цих колективів — черкаський ЛНЗ, який дуже непогано розпочав сезон під орудою Андреса Карраско, однак поразка від київського Динамо (0:1) на початку осені вибила ґрунт із-під ніг "бузкових". Жодної перемоги з того часу команда не здобувала, маючи при цьому три нічиї поспіль з однаковим рахунком — 1:1. Для Шахтаря це також є поганою новиною, бо саме так і завершився останній матч команди Пушича на внутрішній арені проти рівненського Вересу, що також мало вплив на невпевненість команди в єврокубковій грі в Гельзенкірхені.

Але там була все ж таки геть інша історія. То Шахтар був змушений шукати підходи до протистояння проти Аталанти, тоді як зараз усе буде навпаки. Якщо брати до уваги матч проти Динамо, то там ЛНЗ відмовився від притаманного для нього футболу й програв безбарвно й узагалі нецікаво. Здавалось, що Карраско тоді зробив необхідні висновки, але навіть із перервою на міжнародні матчі команда не повернулась до належного стану. Чи будуть ризикувати "бузкові" та користатись станом поточного Шахтаря? Здається, що в чемпіонаті вже не залишилось команд, які б не спробували це зробити.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Траоре, Кевін.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Нонікашвілі, Тілль, Бойко — Момо.

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались два рази — у минулому, перемоги Шахтаря з однаковим рахунком 3:0.